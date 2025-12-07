　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南女警開單竟遭斧頭猛砍受傷！　黃偉哲震怒：絕不寬貸

▲台南崇德路女警遭斧頭砍傷。（讀者授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

記者林東良、董美琪／台南報導

台南市一名黃姓女警6日晚間在市區執行違規停車取締勤務時，遭一名男車主持斧頭攻擊，肩膀、手臂及頸部均出現撕裂傷。幸好她意識清楚，生命徵象穩定，已立即送醫急救，涉案男子當場被警方依現行犯壓制並逮捕。台南市長黃偉哲獲悉後，也在臉書發文「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」

▲▼台南崇德路女警遭斧頭砍傷。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南崇德路女警遭斧頭砍傷。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

警方初步調查，案發時間為6日晚間20時35分，地點位於崇德12街與崇德路口。當時黃姓女警與同事正在該處查緝違規停車，發現一輛車違規停放於禁止臨停區域，於是依規程序開立舉發單。

此時，車主剛好返回現場，女警將罰單出示並交付對方，隨後準備離開。不料，男子情緒突然失控，突然衝上前持斧攻擊，女警閃避不及，當場遭砍傷。其他同仁見狀立即上前制伏，同時通報救護車送醫。

黃偉哲深夜表示，晚間警察局一位女性同仁，在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，所幸經急救後傷勢穩定。他強調，公權力不容挑戰，警方已將該為民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時市府也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。

▲▼台南崇德路女警遭斧頭砍傷。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼台南崇德路女警遭斧頭砍傷。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國內性病排行洗牌！　疾管署監測資料曝
AAA完整得獎名單一次看！
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台南女警開單黃偉哲

