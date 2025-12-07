封殺小紅書「搞死年輕人」　他預言：民進黨敗掉百萬選票

▲內政部禁小紅書打詐。（圖／記者吳立言攝）



記者許力方／綜合報導

內政部以打詐為由對「小紅書」APP祭出禁令，引發各界爭議，名嘴吳子嘉痛批此舉是「搞死年輕人」，還預測警告封殺政策可能會「敗掉民進黨的百萬選票」，猶如搞獨裁、箝制人民思想自由。

吳子嘉5日在節目《董事長開講》網路直播中回應網友提問，美麗島電子報11月國政民調中有一題問「兩岸是否同屬一中」，結果20至29歲 的受訪民眾認同的比例高過30至39歲、40至49歲的族群。

吳子嘉強調，全台有超過300萬人愛用小紅書，大多數是年輕人，他們多是為了搞美妝、美甲、美髮等，「沒有意識形態的」、「很多小孩子靠此賺錢」。他痛批封鎖小紅書等於是搞死年輕人，「愚蠢到爆」，還警告這樣做會「絕子絕孫」，直接衝擊執政黨選情，引發政治反彈，導致民進黨流失百萬年輕選票，甚至預言賴清德的青年支持度將因此下滑。

針對政府的執法標準，吳子嘉質疑，禁令是「選擇性打壓」，並引用數據指出，臉書的詐騙案件數與金額遠高於小紅書千倍，政府卻未採取相同措施。他認為，封鎖小紅書並非基於防詐考量，而是出於意識形態，意圖限制人民的思想自由，並將矛頭指向內政部長劉世芳，決策缺乏選舉層面的考量，看他能在此政治壓力下撐多久。

▼吳子嘉痛批禁小紅書搞死年輕人。（資料照／記者黃克翔攝）

