　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

▲海巡北部分署無人機訓練場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北部分署無人機術科訓練場啟用，海巡監偵能量邁向海空立體化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，陸續建置訓練場地、添購裝備並培訓專業人才。今（2日）於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵海巡監偵能量正式從平面偵蒐邁向海空立體整合的里程碑。

典禮由分署長廖雲宏主持，他勉勵首期學員把握訓練機會、精進操作技能並取得證照，並由教官現場示範「飛行前檢查」、「四面停懸」、「8字水平圓」、「五邊飛行」及「緊急應處」等操演，展現北部分署導入多旋翼無人機以來的訓練成果。

▲海巡北部分署無人機訓練場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

廖雲宏指出，無人機已成為海巡執行海域監控與搜索任務的重要科技，北部分署已依計畫完成場地建置、裝備整備與人才培訓規劃，未來也將配合民航局規範持續提升設施，擴大同仁取得操作證照，落實「人人都是飛手」的目標。

北部分署表示，本次訓練由具證照的教官團隊自主編訓，依民航局標準設計教材，並結合海巡勤務需求規劃課程內容。後續將增設遠端監控等設備，朝成立海巡署首座「遙控無人機術科測驗考場」邁進，同時推動自主訓練與常態化機動輔訓機制，全面提升無人機專業量能。

▲海巡北部分署無人機訓練場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡北部分署無人機訓練場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

►夜遊成悲劇！22歲男台2線過彎失控撞護欄亡　19歲女腿傷送醫

►基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

►台水挨罰50萬！謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吊車大王「擁4妻內幕」曝光！　鬆口翻牌過程：白天體力最好
「日本美女」照吸1億人觀看！　真實身分驚呆
獨／32元電鍋讓清潔員被告、推動修法　他替這城市辛苦了36年
一天大便5次！半年後他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

新北第15屆金志獎表揚　侯友宜：感謝志工溫暖守護城市

新北推「行動自然人憑證」免費辦　每日前10名送紓壓鑰匙圈

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

新北第15屆金志獎表揚　侯友宜：感謝志工溫暖守護城市

新北推「行動自然人憑證」免費辦　每日前10名送紓壓鑰匙圈

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

怕兒子「GG太小」交不到女友！媽媽帶到泌尿科求助　醫見尺寸愣了

東北風連襲一周「濕⭢乾⭢濕」！北台急凍剩12度　還有颱風將生成

快訊／高雄88歲婦走失家屬嚇壞報案！「遺體在排水溝內」被尋獲

善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

「8大警訊」提醒你代謝變慢！　營養師教你「這樣做」身體重新開機

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

OnlyFans因工作被家族排擠！外婆一聽「月收310萬」態度變了

王家梁狂嗑16oz起司牛肉堡＋炸雞　曝「放縱餐」關鍵：一餐不會走樣

宣揚武統又挺中共執政！中配錢麗「遭廢止依親居留」　移民署證實

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

台中百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

「鹽琉開趴」年終壓軸　12/13新園海港登場

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

張麗善重申打破農地階級化、落實農民權益

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

更多熱門

相關新聞

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

總統賴清德上周宣布提出史無前例的1.25兆新台幣的國防特別預算。對此，美國前總統拜登（Joe Biden）、現任美國總統川普（Donald Trump）的國防部印太安全事務助理部長蘭特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver），近日聯手共筆以題「台灣正在增加國防開支，是個好消息」（Taiwan is stepping up on defense spending. That’s good news.）撰文投書華盛頓郵報。

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

台德航太應用日促進產業合作

台德航太應用日促進產業合作

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

關鍵字：

海巡署無人機訓練場

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面