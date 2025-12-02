強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

▲北部分署無人機術科訓練場啟用，海巡監偵能量邁向海空立體化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，陸續建置訓練場地、添購裝備並培訓專業人才。今（2日）於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵海巡監偵能量正式從平面偵蒐邁向海空立體整合的里程碑。

典禮由分署長廖雲宏主持，他勉勵首期學員把握訓練機會、精進操作技能並取得證照，並由教官現場示範「飛行前檢查」、「四面停懸」、「8字水平圓」、「五邊飛行」及「緊急應處」等操演，展現北部分署導入多旋翼無人機以來的訓練成果。

廖雲宏指出，無人機已成為海巡執行海域監控與搜索任務的重要科技，北部分署已依計畫完成場地建置、裝備整備與人才培訓規劃，未來也將配合民航局規範持續提升設施，擴大同仁取得操作證照，落實「人人都是飛手」的目標。

北部分署表示，本次訓練由具證照的教官團隊自主編訓，依民航局標準設計教材，並結合海巡勤務需求規劃課程內容。後續將增設遠端監控等設備，朝成立海巡署首座「遙控無人機術科測驗考場」邁進，同時推動自主訓練與常態化機動輔訓機制，全面提升無人機專業量能。