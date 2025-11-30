　
    • 　
>
12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

▲▼無人機偏鄉物流服務。（圖／交通部運研所提供）

▲遙控無人機販售12月起須先完成登錄。（資料圖／交通部運研所提供）

記者李姿慧／台北報導

遙控無人機產品登錄與資訊標示新規將於12月1日正式上路。交通部民用航空局今天表示，業者應依新制辦理登錄與標示義務，因輔導期已滿，12月起無人機若未先完成登錄就上架販售，業者將面臨1萬元至150萬元罰鍰。

民航局指出，《遙控無人機管理規則》去年11月修正公布，其中第17條要求無人機在銷售前完成產品登錄並標示必要資訊。經過一年緩衝輔導期，新規將從12月起全面施行，業者須及早辦理型式檢驗、登錄及標示相關作業。

民航局說明，12月1日起，新機型公開販售前，無人機業者應及早因應辦理型式檢驗，並依新制辦理登錄與標示義務，如違反遙控無人機相關規定者，將處1萬元至150萬元罰鍰。

依規定，製造商在登錄時必須於民航局無人機管理資訊系統填列廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、NCC射頻審驗證明，以及商品檢驗或型式檢驗證明文件等，並將資訊清楚標示在產品與包裝上。

進口端同樣受到規範。經濟部國際貿易署公告，自12月1日起，無人機進口將增列代碼617納入海關查核範圍。最大起飛重量達2公斤者，進口時須檢附民航局核發的同意文件；未達2公斤者則需經標檢局審查同意後方可辦理進口。此外，所有無人機均屬電信管制射頻器材，還需取得 NCC 進口核准證才能合法輸入。

民航局補充，經銷商若透過電商平台販售無人機，必須加註中文資訊，包括製造商名稱、250公克以上機型需註冊、操作須遵守的規定與查詢方式等；代理商與通路商也必須遵守相關要求。至於自製無人機雖無需辦理型式檢驗，但仍須完成自主登錄，以利後續管理。

民航局提醒，民眾購買無人機時，應認明資安檢測、NCC射頻標示及型式或商品檢驗標識，避免買到未合法登錄產品。最大起飛重量250克以上的無人機仍必須完成註冊才能操作，各類操作者也須遵守飛航安全與禁限航區規定。

民航局強調，新制上路可落實「源頭控管、安全優先」，不僅有助於保障民眾可使用無人機的安全性，亦能促進產業健康發展。

