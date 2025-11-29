　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

亞創中心成國際交流平台　台德攜手舉辦航太應用日促進產業合作

▲▼ 航太應用交流會，台德無人機產業鏈齊聚嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 航太應用交流會，台德無人機產業鏈齊聚嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

德國經濟辦事處與台灣工具機暨零組件工業同業公會合作，於亞創中心舉辦「航太應用日交流會」，除邀請產業先進分享航太應用與工業技術最新趨勢，更集結16家工具機及無人機相關廠商現場展示，促成台德產業鏈的跨界交流與合作契機。

▲▼ 航太應用交流會，台德無人機產業鏈齊聚嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

論壇聚焦「工具機×航太×無人機」跨域應用，台德產業代表輪番專題分享，主題涵蓋精密加工在航太結構件的應用、複合材料製程技術、無人機機體製造工藝、航太零組件加工解決方案，以及系統整合與品質驗證趨勢。

▲▼ 航太應用交流會，台德無人機產業鏈齊聚嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

會後舉辦綜合座談，討論台灣無人機產業鏈與工具機產業合作的下一步方向，包括加工品質、供應鏈鏈結、設備升級及國際市場需求等議題，吸引眾多廠商交流。

嘉義縣近年積極配合中央政策，推動無人機國家隊落腳，亞創中心目前由縣府委託虎尾科技大學營運管理，自2022年8月啟用以來已匯聚50家國內外產官學研單位進駐，並接待來自34個國家代表來訪交流，展現出「國家級產業櫥窗」與「國際展示平台」的功能。

▲▼ 航太應用交流會，台德無人機產業鏈齊聚嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

經濟發展處表示，除了協助場域建置外，縣府亦不斷爭取與相關單位合作交流、媒合與展示，這幾年只要國內外想了解台灣無人機產業現況，第一站幾乎都會安排來亞創，無論中央部會、國內大專院校、跨國企業，或是歐盟、美、德、日等國際代表處，亞創已成為認識台灣無人機產業鏈的預設訪查據點。

▲▼ 航太應用交流會，台德無人機產業鏈齊聚嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

此次德國經濟辦事處再度於嘉義舉辦航太應用交流活動，不僅凸顯亞創在國際合作網絡中的關鍵地位，也象徵無人機產業的商業模式正由過去各家廠商單打獨鬥，逐漸走向供應鏈整合與系統化發展。

近一年來，亞創平均每週接待超過三場國內外代表團到訪，顯示台灣無人機產業已趨於成熟，也為進駐廠商帶來更多曝光與跨國合作機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普發文：委內瑞拉領空「全面封閉」　美軍已集結
《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」　霸氣截圖反擊：我模範海巡！
快訊／新竹城隍廟爆「4男砍1人」　17歲工讀生臟器外露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎　南投2校長、2校團隊獲獎創新高

320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線　精彩活動搶先看！

流感疫苗接種熱潮 　嘉市推抽iPhone17促踴躍施打

嘉義縣智慧農業大展成果 引領AI農業轉型

嘉義農村再生成果展盛大登場 　展現文化與永續力量

嘉義縣衛生局推動偏鄉醫療　梅山、番路衛生所雙獲獎

行政院核定2532萬元　啟動中埔鄉地方創生新篇章

嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友視力健康

亞創中心成國際交流平台　台德攜手舉辦航太應用日促進產業合作

基隆企業收容所×韌性社區演練　四市攜手提升減災能量

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

2025亞洲技能競賽 中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理

校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎　南投2校長、2校團隊獲獎創新高

320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線　精彩活動搶先看！

流感疫苗接種熱潮 　嘉市推抽iPhone17促踴躍施打

嘉義縣智慧農業大展成果 引領AI農業轉型

嘉義農村再生成果展盛大登場 　展現文化與永續力量

嘉義縣衛生局推動偏鄉醫療　梅山、番路衛生所雙獲獎

行政院核定2532萬元　啟動中埔鄉地方創生新篇章

嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友視力健康

亞創中心成國際交流平台　台德攜手舉辦航太應用日促進產業合作

基隆企業收容所×韌性社區演練　四市攜手提升減災能量

校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎　南投2校長、2校團隊獲獎創新高

320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線　精彩活動搶先看！

宏福苑竹棚被燒毀　港府：棚網達阻燃要求　立法會議員質疑標準

羽球賽戴祖雄、胡嘉愛攜手46位明星　六星級多人運動爆笑料

402名警察子女獲獎！北市警第64屆獎學金典禮溫馨登場

流感疫苗接種熱潮 　嘉市推抽iPhone17促踴躍施打

快訊／川普發文：委內瑞拉領空「全面封閉」　美軍已在加勒比海集結

嘉義縣智慧農業大展成果 引領AI農業轉型

MAMA問卷列「香港台灣為國籍」惹怒陸網！　官方急道歉：未審核外包

嘉義農村再生成果展盛大登場 　展現文化與永續力量

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

新樓醫院兩院區視訊同步聖誕點燈傳承160年光明精神

即／高雄透天厝今晨火災　女看護被救出發抖落淚

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路和欣快閃台南再送優惠

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎職場平權身障就業獲衛福部肯定

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

混障綜藝團新營文化中心演出金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄

大里農會歡慶105周年　樂捐霧峰警120萬提升裝備

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑300款葡萄酒限定展聖誕必備

更多熱門

相關新聞

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

烏克蘭首都基輔29日凌晨遭遇俄羅斯大規模飛彈與無人機聯合攻擊，造成至少1名男性死亡，另有15人受傷，其中包含1名兒童。攻擊範圍涵蓋市內6個行政區，多棟住宅大樓嚴重受損。

宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資 感謝中央關愛

宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資 感謝中央關愛

101禁飛區無人機違規拍照　女攝影師被罰30萬股票遭扣押

101禁飛區無人機違規拍照　女攝影師被罰30萬股票遭扣押

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

關鍵字：

無人機航太應用工具機台德合作產業交流

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

「張君雅小妹妹」結婚了！

AV女優當小三　悄悄引退消失

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面