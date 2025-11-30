捐款受大環境影響持續下滑　南投家扶有他們多了正「能量」

▲國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心今年再捐百萬助偏鄉兒少，累計捐助家扶突破230萬元。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心多年投入公益，自2018年起持續支持家扶服務，今年先後捐贈達百萬元，用於澎湖家扶中心、南投家扶中心，以及水里服務據點修繕，挹注偏鄉兒少，歷年來累計善款更已達230萬元。

南投家扶中心指出，國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心8年前在創辦理事長Guru Tai發起的「能量書法公益活動」號召下，會員與學員持續以行動實踐「身心靈修行應回饋社會」的核心精神，截至2024年底已捐予家扶逾130萬元。

另在今年11月舉辦的能量書法公益活動中，透過現場與線上響應，兩單位又為澎湖家扶中心與南投家扶中心各募集20萬元；其後在得知南投家扶中心推動「水里服務據點修繕、照顧服務偏鄉」後，Guru Tai再次號召會員與學員短時間內追加募集60萬元。

Guru Tai表示，協會及中心倡議在生活中實踐寧靜、慈心與覺察，並將修行所得化為具體社會行動，不斷擴大愛心的影響力，陪伴更多偏鄉家庭與兒少走過難關，以身心靈教育與慈善行動共同促進社會的正向循環。

南投家扶中心李雅婷主任感謝兩單位長年相挺，尤其今年整體經濟環境不佳、捐款持續下滑，感謝Guru Tai發揮影響力與公益力支持家扶弱勢家庭服務的推動，即時關照水里偏鄉孩童；善款將運用於扶幼工作及偏鄉服務空間改善，同時也將持續關注第一線社工夥伴的身心健康，落實「助人者也被祝福」的精神。