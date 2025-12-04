　
社會焦點

「月息3成」坑上百醫師、企業家騙走20億　美魔女人妻副會長曝光

▲▼陽明詐騙 。（圖／翻攝自Taiwan台灣「欠錢不還X人公佈區」臉書社團）

▲涉嫌詐騙吸金20億的高雄某國小前家長會副會長邱姓美魔女（右）。（圖／翻攝自Taiwan台灣「欠錢不還X人公佈區」臉書社團）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄貴婦教育圈驚爆龐氏騙局！一名在明星學國小年擔任家長會副會長的邱姓美魔女（年約40歲），透過家長會及高爾夫球俱樂部，在教育界、醫界累積「上流人脈」後，以「月息高達20%至30%」的誘人件鵇吸金。她穿梭於校長、醫師、企業家之間，以大手筆送禮、贊助活動等「豪奢闊綽」形象，誘使苦主們將畢生積蓄投入，初估受害金額直逼20億元，檢調獲報展開調查，但邱女早已出國躲避風頭，由於被害人多為高社經地位人士，此案已成為高雄上流社會的財務風暴，如今她的長相也曝光。

據指出，交際手腕一流的邱女，鎖定目標後，通常先以數百萬小額投資展現「穩賺不賠」的成功案例。她與林姓丈夫登記數間公司，從通訊行到泡沫紅茶店都有，但這些公司其實都只是吸金的空殼。

據了解，被害人中有一名醫師娘先投入200萬元嘗到甜頭回本，隨即成功遊說牙醫師丈夫加碼被騙上億；還有貴婦投資近億元發現被騙，衝到學校找邱女討債，才驚覺她與二名小孩已人間蒸發。

此外，邱女近年來也與ㄧ名黃姓高球教練走得很近，並利用黃姓教練的人脈，也打進高球的上流圈層。

而邱女和高球教練在事情爆發後火速出境，而黃姓教練上月返台隨即遭拘提，並獲檢方諭知交保，但主嫌邱女至今仍不知所蹤，獨留身敗名裂的苦主們抱著廢紙本票哭訴無門。有現任校長只借出15萬元，自嘲是「最小咖」受害者，但更多退休校長、教育界人士都因此蒙受巨大損失，血汗錢全被騙光。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

