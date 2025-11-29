立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

▲游顥質詢前瞻執行率與南投5G落差，要求中央加速改善南投偏鄉數位落差。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣因偏鄉多、基地台建置效益低，導致長期在5G普及上落後，立委游顥日前於立法院要求數發部提出明確的建置時程；數發部部長林宜敬回應並承諾，會在一個月內提供包含南投13鄉鎮的完整建設資料，以及明年度可望優先升級的區域。

游顥26日在立院財政委員會質詢主計總處、數發部及交通部時，提及南投縣5G基地台建置的數位落差問題，強調「民眾收訊不好不是小事，醫療、教育、觀光、產業都會受影響，南投不是不需要，是被忽略太久了」；身為南投竹山人的林宜敬表示：「政府將運用電信普及服務基金補助業者在偏鄉建設5G基地台，以降低成本、提高誘因。」

林宜敬補充，目前相關業者申請仍在審議中，待完成後將能清楚呈現南投的建設規模與時程規劃；游顥則提醒數發部，數位落差不能一拖再拖，必須拿出看得見的改善成果。

游顥另指出，前瞻計畫第五期仍有多項執行率偏低、經費動能不足的情況，影響地方建設推動，要求行政部門全面檢視執行狀況，並提出具體改善措施，避免資源投入卻無法及時落地；他進一步詢問前瞻計畫是否仍會有第六期，以協助地方延續建設動能。

主計總處副主計長陳慧娟回應：「主計總處每月均會追蹤各部會執行狀況，對落後單位會發文提醒加速執行。」她明確表示，前瞻第五期結束後將回歸一般年度預算編列，政府目前並無規劃前瞻第六期。