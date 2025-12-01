　
     　
「老」被貼標籤！AI揭10大高齡負面用語...詐騙、讓座上榜

▲▼弘道 × 網路溫度計 共同發布《網路高齡負面用語調查報告》。（圖／記者弘道基金會提供）

▲弘道基金會攜手網路溫度計公佈「網路高齡負面用語」前10大排行。（圖／弘道基金會提供）

記者胡至欣／綜合報導

「高齡駕駛」、「被詐騙」—這些看似中性的詞，卻在新聞與社群的語境裡，慢慢變成對長者的負面標籤。弘道老人福利基金會與大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》共同發布《網路高齡負面用語調查報告》，運用AI語意分析與情緒判定技術，揭開過去一年社會如何「用語言定義老」。

▲新聞與社群十大高齡負面用語。（AI製圖／Nano Banana Pro）

▲新聞與社群10大高齡負面用語。（AI製圖／Nano Banana）

分析時間橫跨2024年7月至2025年7月，蒐集自新聞、社群平台、論壇與部落格等近25萬個頻道的高齡相關語料。結果發現，討論焦點主要落在「交通安全」與「詐騙防制」兩大議題。新聞中前10大負面詞有一半與詐騙有關（如「」、「被騙」、「遭詐」），其次是交通議題（如「高齡駕駛」、「暴衝」、「無照」）；而社群討論更帶情緒色彩，常見「讓座」、「老人味」、「倚老賣老」等用語，反映出貼標籤與世代對立的氛圍。

▲老人,讓座,歧視,詐騙,危險駕駛,高齡,長者,歧視,標籤。（示意圖／Reve AI生成）

▲新聞與社群中前10大負面詞有一半與詐騙有關。（示意圖／Reve AI生成）

報告指出，新聞報導多以制度與政策角度出發，容易把高齡者描繪成「被管理的對象」或「潛在風險來源」；社群語言則更直白，甚至帶有汙名化傾向。兩者雖角度不同，卻同樣讓長者在輿論中失去主體性，顯示社會仍習慣以「問題」而非「議題」來看待老化。

▲老人,讓座,歧視,詐騙,危險駕駛,高齡,長者,歧視,標籤。（示意圖／Reve AI生成）

▲「高齡駕駛」名列10大高齡負面用語第二。（示意圖／Reve AI生成）

弘道基金會執行長李若綺認為，語言偏見往往不在事件本身，而是「命名的方式」。當年輕人受騙，媒體常寫「詐團新手法」或「網路陷阱」；但受害者若是長者，標題就變成「老翁又被騙」。一句話的差別，讓「老」被定義成麻煩與弱勢，潛移默化地強化年齡偏見。她呼籲：「焦點應放在事件與制度，不該用年齡下定論。理解不是縱容，而是願意多看一層原因。」

她進一步強調，台灣社會已開始關注兒少、女性與身心障礙者的語言友善，但高齡族群仍被忽略。她舉例，「高齡駕駛」若改成「高齡交通安全」或「友善駕駛支持」，語氣就從責怪轉向制度改善；「高齡問題」若改為「高齡議題」，也從抱怨轉為理性討論。這些微小的字句變化，能悄悄改變社會的思維。

▲老人,讓座,歧視,詐騙,危險駕駛,高齡,長者,歧視,標籤。（示意圖／Reve AI生成）

▲「讓座」、「倚老賣老」等用語，反映出世代對立的氛圍。（示意圖／Reve AI生成）

大數據股份有限公司營運長蔣志薇則表示，「老化」不只是照護議題，更是一場語言與觀念的再定義。從「詐騙」到「老人味」這些詞的語意演變，其實反映出社會在重新分配「信任」與「責任」的焦慮。她說，透過輿情數據，我們能看見隱藏在情緒背後的結構訊號，為政策與行動提供新的思考依據。

「翻轉語言，不只是改掉幾個詞，而是學會用平等的方式談論老。當語言變了，社會也會跟著變。」李若綺期盼，台灣正邁入超高齡社會，應將高齡納入語言友善化的潮流，以響應聯合國「健康老化十年」消除年齡歧視的目標。從媒體、教育到企業，社會的每一個環節都能成為改變的起點。

11/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

關鍵字：

弘道網路溫度計大數據AI高齡歧視老人讓座標籤汙名化老化偏見年齡詐騙

