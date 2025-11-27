　
社會 社會焦點 保障人權

走出鐵窗外的新生活！台東地檢署與更保台東分會中秋節探望

▲▼臺東地檢署檢察長蕭方舟與更保臺東分會主任委員李明義，在中秋節前親自探視阿立。（圖／台灣更生保護會提供）

▲臺東地檢署檢察長蕭方舟（左）與更保臺東分會主任委員李明義（右），在中秋節前親自探視阿立。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生人阿立（化名）入獄服刑10年6月，等到出獄後，他面對重返社會的重重壓力。但阿立沒有逃避，在更生保護會台東分會的協助下，阿立雖然做著勞力的工作，但仍固定探視並照料健康狀況不佳的母親。台東地檢署檢察長蕭方舟在中秋節前夕前往慰問，並發放慰問金，鼓勵阿立繼續前進。

中秋佳節本該是家人團聚的溫馨時刻，但對許多剛離開監獄的更生人而言，重返社會所面臨種種挑戰與不安，讓這份節日的喜悅顯得遙遠。而阿立今年的中秋節，因台東地方檢察署與更保台東分會的關懷與協助，讓節日變得格外溫暖，並點亮他重生的希望之光。

阿立因違反森林法及毒品防制條例服刑長達10年6個月，在今年6月假釋出獄後，經過更保臺東分會個案管理師持續陪伴與輔導，他勇敢踏上重返社會的道路。儘管面臨經濟壓力、居住問題，多年來與手足疏遠的困境，他仍展現孝心，固定探視並照料健康狀況不佳的母親。對家人的愛，成為他奮發向上的最大動力。本次由臺東地檢署檢察長蕭方舟與更保臺東分會主任委員李明義，在中秋節前親自探視，致贈慰問金與中秋祝福。來自社會的關懷，讓阿立深受感動，也明白到自己並非孤單一人。

蕭方舟表示，此次發放慰問金，旨在拋磚引玉，呼籲社會各界給予更生人更多支持與機會，讓他們能夠順利重返社會，減少再犯率。他強調：「司法不僅是制裁犯罪，更重要的是幫助人們重新回到正軌。」

至於更保臺東分會長期提供全方位的支持，從個別輔導、情緒支持，從發放生活物資，到協助申請就業獎勵金及租屋補助，每個環節都體現專業與溫暖。主任委員李明義表示，阿立的故事是臺東地檢署與更生保護會攜手合作、落實司法保護的成功案例。這份中秋佳節的關懷，不僅讓阿立的人生有了新的起點，更彰顯了社會安全網的支持力量。臺東地檢署與更生保護會將持續推動各項輔導計畫，協助更生人習得一技之長，讓每一位更生人都能在努力後，活出嶄新的人生。

11/25 全台詐欺最新數據

北部某消防局一名正妹小美(化名)不僅被朋友說長得像知名女星，亮麗外型也上過消防月曆。2021年被同行丈夫懷疑和長官有曖昧，小美堅決否認，並吐露3年前出差時，曾在車上遭長官性侵，丈夫憤而要小美提告，丈夫也另向長官求償80萬4200元，不過台北地院檢視小美和長官的訊息，發現小美在案發後和長官聯絡頻繁，還表示「會努力讓你沒事」，因小美被強制性交或猥褻的證據不足，刑事上長官獲無罪，民事上也免賠。皆可上訴。

關鍵字：

法律人權更生人更保高齡更生保護會台東分會中秋節

