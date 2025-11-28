帶孩用餐！「鼎泰豐1服務」貼心到太離譜　網推爆：服務生像通靈

▲鼎泰豐提供食物剪刀，讓家長大讚很貼心。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

鼎泰豐再度展現「讀心術級」的服務！一名媽媽透露，忘了帶食物剪刀，老公建議問服務生卻被她打槍，沒想到下一秒服務生主動靠近詢問「需不需要食物剪刀呢？」讓她驚呼「太離譜了！」文章曝光後，大票網友狂讚「育兒友善天花板」，還會附熱水洗剪刀、幫冰蛋糕，就連沾到醬料也會提供去漬劑。

一名女網友在Threads表示，一家人到鼎泰豐用餐，結果忘了帶到食物剪刀，此時老公靈機一動提議詢問服務生，「搞不好有食物剪刀？」原PO笑稱，她翻了一個大白眼，並果斷認為「怎麼可能有啦，不要煩他們」，沒想到下秒神展開。

原PO說，她嘗試用湯匙要切開食物，服務生發現後，隨即靠過來親切詢問「需不需要食物剪刀呢？」當下原PO驚呆了，並在內心讚嘆「太離譜了吧！真的太愛鼎泰豐了」，儘管是公用的食物剪刀，但「每次擦完，紙都是乾淨的！」

底下網友大讚，「鼎泰豐真的是育兒友善，一堆店家比他還貴，品質還很爛」、「之前去黑毛屋用餐，忘記帶寶寶的食物剪，他們竟然也有借」「鼎泰豐真的育兒友善啊，提供兒童不鏽鋼隔熱餐具，不是塑膠或是美耐皿，真的很貼心」、「小孩學吃飯又不給餵，某次吃得滿地都是，我正要開始撿飯，服務生馬上過來說不要撿他們收就好」。

還有網友分享，服務生彷彿會通靈般，總會冒出貼心小舉動，「他們看到我有自己帶食物剪，會主動送上熱水要給我洗餐具跟剪刀，還附上擦乾用的紙巾」、「除了剪刀，他還會給你一杯熱水洗剪刀，超扯的服務」、「衣服不小心被醬油噴到，鼎泰豐也有提供去漬清潔劑喔」、「看到客人有帶蛋糕，服務生馬上主動詢問要不要把蛋糕冰起來」。

過去也有家長分享親子友善的餐廳名單，「果然匯會提供圖畫紙和色筆」、「旭集有提供兒童餐喔」、「帶小孩去吃涓豆腐 ，海苔每一次都補超級多的，小孩吃的超級滿足」、「大推海底撈、大戶屋」、「饗食天堂有提供畫畫的喔，也有提供兒童的餐點」。