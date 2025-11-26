日本9天「真的沒看到陸客」　卻見台人超扯一幕！她噴：沒人背鍋了

▲原PO沒看到陸客，反而看到台灣人大呼小叫。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在沒有中國人幫忙背鍋了！」一名女網友結束9天沖繩行，驚呼沒遇到中國人，但目睹台灣人各種沒品行為，在店內、街上講話超大聲，甚至有媽媽放任孩子站在百貨推車上溜滑板車，氣得原PO開噴「不要丟臉丟到國外去！」文章引發熱議，「台人什麼時候才知道自己也很沒素質？」

一名女網友剛結束9天沖繩之旅後有感而發，她在Threads直呼這趟確實沒遇到中國遊客，反而被台灣人種種不禮貌行為嚇壞。她目睹表示，在日本店內、街上會看到台灣人講話超大聲、人妻逛唐吉訶德吼叫小孩跟老公，還有放任孩子站在百貨推車上溜滑板車。

對此，原PO不禁搖頭感嘆，「現在沒有中國人幫忙背鍋了，那些沒品的人自己注意點，不要丟臉丟到國外去！」

貼文曝光後，網友也群起認同，「不能同意更多了，台灣人素質真的沒有比較好，只是有更爛的在前面擋著」「台灣人什麼時候才知道自己也很沒素質？」「沒人背鍋了」、「台灣人的素質真的沒比較好，當過客服就知道了」、「之前只是有中國人擋著，台灣自己滿地巨嬰，出國也是道德觀念問題滿滿啊」、「不用到國外，台灣搭公車、捷運、火車和高鐵也都可以看到很驚人的景象」。

也有不少人分享真實經驗，「幾個月前去沖繩，最搞事的還真的都是台灣人，講話有夠大聲，搭車也插隊」、「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人呢！放任小孩在超商奔跑，電梯大聲嚷嚷」、「8月去石垣島，島上除了日本人，遊客幾乎都是台灣人，我親眼看到在禁止吸菸的賣場等候區，有台灣人在吸菸」、「之前去日本也是，用餐時看到我旁邊有空位，不會先問一下是否有人坐，都直接坐下來耶」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！