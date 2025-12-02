　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」改口：變可愛了

▲▼日本地鐵。（圖／CFP）

▲日本地鐵。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，祭出一系列報復措施，中日民間對立情緒也上升。一名日本人日前搭電車，車廂內有四位「活力四射」的女性，起初以為是中國旅客，但靠近一看，赫然發現她們包包上別著「我是台灣人」的徽章，當下態度一轉，直呼「突然覺得她們變得好可愛！」

一名日本人在Threads發文，搭電車時遇到4位阿姨，本來以為是中國旅客，心想「中國人根本沒有變少阿」，但仔細一看，阿姨們的包包都別上「我是台灣人」的徽章，「於是突然覺得她們變得好可愛。」

雖然原PO事後將貼文刪除，但在Threads上仍引起熱論，「認真的說，台灣人在公共場所多數都很吵」、「活力十足，八成是很吵的意思吧」、「說不定哪天，中國人也會開始戴這種徽章」、「不確定是不是反諷，可能人家真心的講吧」、「說可愛也是高級酸的意思吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲旅客的包包別著「我是台灣人」徽章。（圖／翻攝自Threads）

由於貼文受到熱論，原PO發文解釋，「隨口說了句『台灣的阿姨們好可愛啊』之後，結果有好多人的反應，把我嚇得不知所措」。

原PO也強調，「絕對沒有種族歧視的意思」，只是想表達，阿姨們看起來很有精神，和日本人相比，給人一種非常有活力的感覺，「並不是吵鬧或造成困擾的那種，她們只是很有朝氣！我覺得有精神是一件很棒的事。」

11/30 全台詐欺最新數據

相關新聞

日主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論危險性

日主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論危險性

日本首相高市早苗在國會發言中公然宣稱「台灣有事即日本有事」，並暗示將對中國行使「自衛權」，引起中國官方強烈不滿，多位大陸專家學者預警，「已不是尋常的政治表態」，是對二戰後國際秩序與地區安全底線的直接挑戰。大陸國家長江學者特聘教授金燦榮也分析，包括美國在內的聯合國安理會常任理事國對日本首相高市早苗的涉台惡劣言論，「抱持批評態度或不表態，說明瞭其言論的危險性。」

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

上海演唱會遭取消！陳其邁歡迎濱崎步來高雄

上海演唱會遭取消！陳其邁歡迎濱崎步來高雄

日首相以台海轉移經濟壓力　

日首相以台海轉移經濟壓力　

日首相涉台立場倒退藏危機　

日首相涉台立場倒退藏危機　

關鍵字：

台灣人日本電車徽章中日關係活力

