以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」改口：變可愛了

記者施怡妏／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，祭出一系列報復措施，中日民間對立情緒也上升。一名日本人日前搭電車，車廂內有四位「活力四射」的女性，起初以為是中國旅客，但靠近一看，赫然發現她們包包上別著「我是台灣人」的徽章，當下態度一轉，直呼「突然覺得她們變得好可愛！」

一名日本人在Threads發文，搭電車時遇到4位阿姨，本來以為是中國旅客，心想「中國人根本沒有變少阿」，但仔細一看，阿姨們的包包都別上「我是台灣人」的徽章，「於是突然覺得她們變得好可愛。」

雖然原PO事後將貼文刪除，但在Threads上仍引起熱論，「認真的說，台灣人在公共場所多數都很吵」、「活力十足，八成是很吵的意思吧」、「說不定哪天，中國人也會開始戴這種徽章」、「不確定是不是反諷，可能人家真心的講吧」、「說可愛也是高級酸的意思吧」。

由於貼文受到熱論，原PO發文解釋，「隨口說了句『台灣的阿姨們好可愛啊』之後，結果有好多人的反應，把我嚇得不知所措」。

原PO也強調，「絕對沒有種族歧視的意思」，只是想表達，阿姨們看起來很有精神，和日本人相比，給人一種非常有活力的感覺，「並不是吵鬧或造成困擾的那種，她們只是很有朝氣！我覺得有精神是一件很棒的事。」