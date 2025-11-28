　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「又見台人丟臉一幕」怕被日本人笑　她不敢罵！網吵翻：太自私　

▲▼ 日本街景,上野,人潮畫面,旅遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲日本旅遊驚見台女噴尿亂象，原PO怒吼「拜託別丟臉」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不要給台灣丟臉！」一名女網友在日本旅遊，前方台灣女旅客如廁完出來，原PO進去後竟發現「馬桶座上全是尿液」，噁得她差點當場抓人理論，但怕日本人看到爭執場面會嘲笑，她只咬牙清理乾淨。文章引發網友熱議，「到底是多自私的人啊」、「會不會不是她，是前一個」。

一名女網友在Threads表示，當時在西鐵柳川站等候上廁所，前面是兩位台灣女生，其中一人使用完廁所出來，她進入後卻被眼前的畫面嚇傻，「馬桶座上被噴得全是尿液！」氣得原PO一度想衝出去叫那位女生回來擦乾淨。

不過原PO下秒立刻冷靜，就怕後面還有日本人在排隊，「讓別人看到那景象、或聽到我們用中文爭執會引起側目」，她只好看著眼前噁心畫面並擦拭乾淨。

對此，原PO無奈搖頭喊話，「現在在日本旅遊的台灣人，應該是所有在外的台灣人，拜託注意一下自己的行為，不要給台灣丟臉！」

文章曝光後，網友也紛紛大罵，「可能覺得別人坐過的很髒，但用更髒的方式上廁所」、「不敢坐在馬桶上...就自己想辦法克服，看是要隨身攜帶酒精還是拋棄式馬桶座墊，噴到坐墊都是尿，到底是多自私的人啊」、「拜託留給下一位乾淨的廁所」、「以前開店，有人是腳踩在馬桶座上廁所，上完也不把鞋印擦乾淨，真是X生」、「別說國外了，在台灣也是，百貨公司廁所都有看過超多沒品的人這麼做」、「日本馬桶旁幾乎都有附擦拭馬桶的清潔液，隨手擦一擦～真的不要這麼丟台灣人的臉耶」。

不過也有網友幫忙緩頰，「很常進去廁所，噴濺尿液的畫面已經在眼前了，我不想擦乾淨，也就採用懸空姿勢上完廁所，後面排隊的也都以為是我把廁所搞這麼髒的，我會跟後面那個人說：『真不是我弄的，我進來就這樣了』」、「會不會不是她，是前一個」。

11/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「又見台人丟臉一幕」怕被日本人笑　她不敢罵！網吵翻：太自私　

日本首相高市早苗日前表示，「日本沒有立場去認定台灣的法律地位」，引發輿論質疑，高市的挺台立場是否受到動搖。不過，日本媒體人矢板明夫昨（27日）表示，高市沒有收回任何發言，只是更清楚指出，日本不會承認台灣屬於中國，這才是真正讓北京最難接受的地方。

