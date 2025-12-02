越愛越失控？三類男人最容易被寵到變樣　第一名超中肯

▲研究指出，部分男性在伴侶深情付出下反而更容易得意忘形，其中以情緒成熟度低的男性最容易出現失控行為。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

談到感情互動時，不少人都聽過一句話：「女人太愛，男人就容易得意忘形。」但究竟是哪些類型的男性，在伴侶給予越多愛時反而越容易「膨脹」？日本網站《TRILL》文章針對最容易因過度被愛而失控的男性特質進行解析，點出關鍵原因與背後心理。

第3位：自我中心的男性

自我中心的男性往往容易把伴侶的愛情誤解成「我做得很好」或「我很了不起」，把對方的付出當成自己價值的證明。他們習慣以自我為中心思考，不知不覺將伴侶的體貼視為理所當然，因此在被深深愛著時，反而更容易得意忘形、忽略對方的感受。

第2位：自尊心不穩定的男性

自尊心不夠穩定的人，需要大量外界肯定才能感到安心。這類男性常以伴侶的愛來填補內心的不安全感，缺乏獨立判斷自我價值的能力。於是，當他們獲得「過量」愛意時，很容易因為暫時被滿足而飄飄然，甚至做出忽略伴侶的行為。

第1位：情緒成熟度低的男性

情緒成熟度不足的男性，難以妥善處理伴侶的深情。他們接收到愛意後，往往無法好好理解與消化，容易衍生出錯誤反應，例如得意忘形、態度轉差或忽略伴侶情緒。由於缺乏情緒管理能力，他們甚至可能在不自覺中傷害伴侶，成為「越被愛越容易走鐘」的典型代表。