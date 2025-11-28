高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

記者鄧木卿／台中報導

高雄市20多歲林姓男子日前開車載著女友到台中市訪友，不慎遺失皮夾，皮夾內不但有證件，更重要的是現金，因為油表只剩下2格，鐵定開不回高雄，受理員警陳弘瑋得知後，主動掏出1千元讓他加油，林男感謝不已想問帳戶，陳員回說，「不用還了」，這讓林男再度感動，將善舉PO網表達謝意。

▲任職工業區派出所的員警陳弘瑋（右）表現優良，接受長官表揚。（圖／警方提供，下同）

林男日前到台中市工業區訪友，當晚在一間超商購物後，開車離去，不久赫然發現皮夾不見了，身上沒現金，沒錢加油，怎麼開回家？趕緊到第六分局工業區派出所求助。

從警6年、任職工業區派出所的員警陳弘瑋受理後，立刻調閱監視器，原來，林男的皮夾掉落在超商外的機車區，從畫面中清楚看到1名穿著保全外套、看似50多歲的男子，彎腰拾起皮夾後離開，陳員與其他同仁拚命比對、追查到聯繫，一路忙到深夜，已鎖定對象，並通知到案釐清狀況。

陳員處理過程中，得知林男身上沒有現金，關心詢問怎麼回家？林男苦笑說「盡量撐撐看吧。」聽到這句話，他想都沒多想，直接從口袋掏出1千元，「這個給你，就不用還我了」。

▲高雄一對情侶樂遊台中竟遺失皮夾，暖警掏千元加油錢「不用還」。

林男感激之餘，想加賴、詢問帳戶，一回到高雄馬上匯錢，結果陳員回說「不用不用，你們路上小心就好」，「如果真的想回饋，就幫我捐給弱勢團體吧。」

林男返家後越想越覺得這份暖意不能只有自己收藏，於是在「台中市西屯區大小事」發文大力感謝，形容陳員「熱心、大愛又有耐性」，還寫下那句最觸動人心的話「在這寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。」

貼文一出，立刻引起網友狂推，不少人留言表示「這警察太暖了吧！」、「還有這種人，世界很可以」。