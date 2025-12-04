為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

▲小紅書被封一年，臉書粉絲團「政客爽」傻眼「按照封鎖小紅書的邏輯，臉書要不要即日起也封鎖」。（圖／視覺中國）

記者趙蔡州／綜合報導

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。消息讓許多網友傻眼說「照這個邏輯，臉書也該封吧」，臉書粉絲團「政客爽」也說，台灣平均每天被騙4億元，7成都來自臉書。

臉書粉絲團「政客爽」4日晚間表示，賴清德政府指稱，小紅書自去年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，而根據天下雜誌報導，台灣平均每天被騙4億台幣，7成都來自臉書，臉書一天等於小紅書一年在台灣被詐騙的財損，「按照封鎖小紅書的邏輯，臉書要不要即日起也封鎖？」

經常發文討論時事的臉書粉絲團「Lu編噹時事」也說，「現在連小紅書也被用詐騙的名義冠上罪名，說真的用詐騙這個罪名真的很差勁，因為全台灣的人都知道Meta的廣告盈利還來自詐騙集團，全台每天被詐騙的金額裡面有七成以上都是Meta公司造成的，有種一點下架Meta系統」。

其他網友也紛紛表示，「笑死人詐騙最兇的不敢罰，只挑不對盤的下手」、「感覺就是找理由封鎖對岸的東西」、「臉書也一堆詐騙，政府當沒事喔」、「意識型態決定了你的腦，也決定了你看到的東西，垃圾政府其來有自」。媒體人黃揚明也直言「以打擊詐騙為由封鎖小紅書我沒有什麼意見，可是不要雙標」。