民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限今天！全家咖啡「買30送30」　7-11連3天寄杯「買7送7」

▲▼7-11連假優惠。（圖／業者提供）

▲超商每月1日祭出咖啡優惠，7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控把握！7-ELEVEN今（1）日起至12月3日，推出「每月1號一起精品吧！擴大犒賞日」，指定精品咖啡「買7送7」。全家便利商店限定一天，「全盈+PAY 會員」購買大杯特濃經典美式、拿鐵，可享「買5送3」或「買30送30」組合優惠。

★7-ELEVEN

●精品咖啡買7送7

7-ELEVEN 自12月1日至12月3日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY PRIMA「每月1號一起精品吧！」擴大犒賞日：

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱）買7送7（限量5萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品美式。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買7送7（限量2.5萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品拿鐵。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱）買7送7（限量3萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品馥芮白。

・CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵買7送7（限量2萬組）。

▲▼超商優惠，咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11 祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，咖啡優惠。（圖／業者提供）

●周一咖啡日

7-11自12月起在「OPENPOINT行動隨時取」，每周一咖啡日優惠：

・CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，2杯99元。

・CITY PRIMA中杯精品馥芮白，2杯109元。

12月起每周二「質感咖啡日」，在「OPENPOINT行動隨時取」限定icash Pay支付，CITY PRIMA 中杯精品美式2杯99元（限量5000組）。

▲全家便利商店12月1日咖啡「買30送30」。（圖／全家提供）

★全家

●咖啡買30送30

全家12月1日在APP一日限定，「全盈+PAY」會員咖啡優惠：

・大杯特濃經典美式，買5送3，63折（原價1杯55元）。

・大杯特濃經典拿鐵，買5送3，63折（原價1杯65元）。

・大杯特濃經典美式，買30送30，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃經典拿鐵，買30送30，5折（原價1杯65元）。

●指定組合199元

全家Let‘s Café在APP隨買跨店取，即日起至12月9日推出「淬煉，從心出發」組合優惠同品項199元，最高省161元。

・經典拿鐵(大杯，冷熱不限)，6杯199元。

・特濃拿鐵(大杯，冷熱不限)，5杯199元。

・卡布奇諾(大杯，熱飲)，6杯199元。

・單品拿鐵(大杯，冷熱不限)，3杯199元。

▲▼超商優惠。（圖／翻攝自臉書「全家FamilyMart」）

▲▼全家「淬煉，從心出發」組合優惠。（圖／翻攝自臉書「全家FamilyMart」）

▲▼超商優惠。（圖／翻攝自臉書「全家FamilyMart」）

★萊爾富

●即日起至12月23日門市優惠：

・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價1杯79元）。

・紅玉紅茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・四季春青茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・桂圓紅棗茶，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・黑糖薑茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・大杯摩卡咖啡，買1送1，5折（原價1杯70元）。

・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・橙香美式，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・橙香拿鐵，買1送1，5折（原價1杯45元）。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，買20送20，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃拿鐵，買20送18，53折（原價1杯65元）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

周末來杯咖啡、茶飲享受小確幸，超商也祭出優惠陪消費者省荷包，7-ELEVEN 門市指定茶飲買2送2、熱可可買1送1，此外12月1日還有精品咖啡「買7送7」讓民眾預備囤。全家近來以獨創「AI科技煮茶」打造職人級茶飲，新品「白烏龍茶」、「鮮露紅茶」限時買1送1，也可做成奶茶；每月1日寄杯優惠，全家還推出特濃美式、拿鐵「買30送30」。

超商周末「買2送2」優惠一次看

超商周末「買2送2」優惠一次看

超商AI科技煮茶　新品買1送1

超商AI科技煮茶　新品買1送1

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

