超商「周末咖啡優惠」懶人包！寄杯「買7送7、買30送30」先筆記

▲超商咖啡、茶飲優惠，7-11將推出精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）
記者林育綾／綜合報導
周末來杯咖啡、茶飲享受小確幸，超商也祭出優惠陪消費者省荷包，7-ELEVEN 門市指定茶飲買2送2、熱可可買1送1，此外12月1日還有精品咖啡「買7送7」讓民眾預備囤。全家近來以獨創「AI科技煮茶」打造職人級茶飲，新品「白烏龍茶」、「鮮露紅茶」限時買1送1，也可做成奶茶；每月1日寄杯優惠，全家還推出特濃美式、拿鐵「買30送30」。
▲全家AI科技煮茶新品上市，同系列任選「買1送1」。（圖／業者提供）
★7-ELEVEN
●門市即日起至11月30日：
・CITY TEA熱梔子花青茶，買2送2。
・CITY CAFE熱燕麥拿鐵（大），任選2杯99元。
・CITY CAFE好時經典可可（中熱），同價位買1送1。
・CITY PRIMA水果冰磚美式系列，第2杯10元。
▲7-11指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）
●不可思議咖啡
7-11「!+? CAFE RESERVE 」門市即日起至11月30日限定優惠。
・精品美式，買2送2，5折（原價1杯95元）。
・精品拿鐵，買2送1，67折（原價1杯110元）。
・即日起至12月9日奶茶賞，茶拿鐵、奶茶系列指定品項「第二杯半價」
●黑五咖啡優惠
7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至11月30日「黑五購物節」寄杯優惠，多組特價440元：
・特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式，9杯440元，65折（原價75元／杯）。
・風味飲指定冰飲，8杯440元，73折（原價75元／杯）。
・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，11杯440元，67折（原價60元／杯）。
・香鑽水果茶，10杯440元，63折（原價70元／杯）。
・咖啡珍珠歐蕾，9杯440元，65折（原價75元／杯）。
・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，11杯440元，67折（原價60元／杯）。
▲7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）
●精品咖啡買7送7
7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月1日至12月3日：
・大杯精品美式，買7送7，5折（原價1杯100元）。
・大杯精品拿鐵，買7送7，5折（原價1杯110元）。
・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7，5折（原價1杯110元）。
▲全家便利商店12月1日咖啡「買30送30」。（圖／全家提供）
★全家
●門市咖啡優惠
全家即日起至11月30日門市咖啡、茶飲優惠：
・中杯單品拿鐵，加9元多1杯，55折（原價1杯90元）。
・大杯單品美式，加19元多1杯，62折（原價1杯80元）。
・大杯冰磚拿鐵，加19元多1杯，63折（原價1杯80元）。
・特大冰百香QQ綠，加10元多1杯，58折（原價1杯65元）。
▲全家Let’s Tea推出「智能膠囊茶機」，新品限時買1送1。（圖／業者提供）
●茶飲優惠
即日起至12月9日門市：
・白烏龍茶，買1送1，5折（原價1杯40元）。
・鮮露紅茶，買1送1，5折（原價1杯40元）。
・白烏龍醇奶茶，買1送1，5折（原價1杯55元）。
・鮮露醇奶茶，買1送1，5折（原價1杯55元）。
即日起至12月9日全家APP：
・膠囊茶機40元系列，買5送5，5折（原價1杯40元）。
（五窖茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶）
・膠囊茶機55元系列，買5送5，5折（原價1杯55元）。
（五窖茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶）。
●咖啡買30送30
全家12月1日APP限定一日，全盈+PAY 會員限定：
・大杯特濃經典美式，買5送3，63折（原價1杯55元）。
・大杯特濃經典拿鐵，買5送3，63折（原價1杯65元）。
・大杯特濃經典美式，買30送30，5折（原價1杯55元）。
・大杯特濃經典拿鐵，買30送30，5折（原價1杯65元）。
▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）
★萊爾富
●即日起至12月23日門市優惠：
・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。
・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。
・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價1杯79元）。
・紅玉紅茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。
・四季春青茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。
・桂圓紅棗茶，買1送1，5折（原價1杯65元）。
・黑糖薑茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。
・大杯摩卡咖啡，買1送1，5折（原價1杯70元）。
・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價1杯65元）。
・橙香美式，買1送1，5折（原價1杯45元）。
・橙香拿鐵，買1送1，5折（原價1杯45元）。
●萊爾富APP即日起至12月23日：
・大杯特濃美式，買20送20，5折（原價1杯55元）。
・大杯特濃拿鐵，買20送18，53折（原價1杯65元）。
