民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「周末咖啡優惠」懶人包！寄杯「買7送7、買30送30」先筆記

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商咖啡、茶飲優惠，7-11將推出精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

周末來杯咖啡、茶飲享受小確幸，超商也祭出優惠陪消費者省荷包，7-ELEVEN 門市指定茶飲買2送2、熱可可買1送1，此外12月1日還有精品咖啡「買7送7」讓民眾預備囤。全家近來以獨創「AI科技煮茶」打造職人級茶飲，新品「白烏龍茶」、「鮮露紅茶」限時買1送1，也可做成奶茶；每月1日寄杯優惠，全家還推出特濃美式、拿鐵「買30送30」。

▲全家AI科技煮茶新品上市，同系列任選「買1送1」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●門市即日起至11月30日：

・CITY TEA熱梔子花青茶，買2送2。

・CITY CAFE熱燕麥拿鐵（大），任選2杯99元。

・CITY CAFE好時經典可可（中熱），同價位買1送1。

・CITY PRIMA水果冰磚美式系列，第2杯10元。

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

▲7-11指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

●不可思議咖啡

7-11「!+? CAFE RESERVE 」門市即日起至11月30日限定優惠。

・精品美式，買2送2，5折（原價1杯95元）。

・精品拿鐵，買2送1，67折（原價1杯110元）。

・即日起至12月9日奶茶賞，茶拿鐵、奶茶系列指定品項「第二杯半價」

不可思議咖啡門市地圖查詢

●黑五咖啡優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至11月30日「黑五購物節」寄杯優惠，多組特價440元：

・特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式，9杯440元，65折（原價75元／杯）。

・風味飲指定冰飲，8杯440元，73折（原價75元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，11杯440元，67折（原價60元／杯）。

・香鑽水果茶，10杯440元，63折（原價70元／杯）。

・咖啡珍珠歐蕾，9杯440元，65折（原價75元／杯）。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，11杯440元，67折（原價60元／杯）。

▲▼7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

▲7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

●精品咖啡買7送7

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月1日至12月3日：

・大杯精品美式，買7送7，5折（原價1杯100元）。

・大杯精品拿鐵，買7送7，5折（原價1杯110元）。

・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7，5折（原價1杯110元）。

▲全家便利商店12月1日咖啡「買30送30」。（圖／全家提供）

★全家

●門市咖啡優惠

全家即日起至11月30日門市咖啡、茶飲優惠：

・中杯單品拿鐵，加9元多1杯，55折（原價1杯90元）。

・大杯單品美式，加19元多1杯，62折（原價1杯80元）。

・大杯冰磚拿鐵，加19元多1杯，63折（原價1杯80元）。

・特大冰百香QQ綠，加10元多1杯，58折（原價1杯65元）。

▲全家Let’s Tea推出「智能膠囊茶機」，新品限時買1送1。（圖／業者提供）

●茶飲優惠

即日起至12月9日門市：

・白烏龍茶，買1送1，5折（原價1杯40元）。

・鮮露紅茶，買1送1，5折（原價1杯40元）。

・白烏龍醇奶茶，買1送1，5折（原價1杯55元）。

・鮮露醇奶茶，買1送1，5折（原價1杯55元）。

即日起至12月9日全家APP：

・膠囊茶機40元系列，買5送5，5折（原價1杯40元）。
（五窖茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶）

・膠囊茶機55元系列，買5送5，5折（原價1杯55元）。
（五窖茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶）。

●咖啡買30送30

全家12月1日APP限定一日，全盈+PAY 會員限定：

・大杯特濃經典美式，買5送3，63折（原價1杯55元）。

・大杯特濃經典拿鐵，買5送3，63折（原價1杯65元）。

・大杯特濃經典美式，買30送30，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃經典拿鐵，買30送30，5折（原價1杯65元）。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

●即日起至12月23日門市優惠：

・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價1杯79元）。

・紅玉紅茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・四季春青茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・桂圓紅棗茶，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・黑糖薑茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・大杯摩卡咖啡，買1送1，5折（原價1杯70元）。

・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・橙香美式，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・橙香拿鐵，買1送1，5折（原價1杯45元）。

●萊爾富APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，買20送20，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃拿鐵，買20送18，53折（原價1杯65元）。

相關新聞

超商周末「買2送2」優惠一次看

超商周末「買2送2」優惠一次看

迎接周末五六日，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN祭出「雞排（炸烤物）+珍奶」罪惡組合省20元，還有多項商品「買2送2」；全家即日起至11月30日精選夯品「買1送1」，泡麵、奶昔、飲料都有。

超商AI科技煮茶　新品買1送1

超商AI科技煮茶　新品買1送1

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

