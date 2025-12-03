快訊／竹縣老翁「鈍器猛擊」殺妻！自己打電話報警：我把老婆殺了

▲新竹縣竹北市3日發生殺人案，82歲翁姓老翁在家中殺害妻子。（圖／翻攝臉書／新竹地方檢察署）



記者楊永盛、柯振中／新竹報導

新竹縣竹北市3日清晨發生重大家暴殺人案。82歲翁姓老翁凌晨5點多主動撥打110，聲稱自己「把老婆殺了」。警方到場後發現70多歲妻子倒臥房內、明顯死亡。檢警初步調查顯示，翁男疑似情緒失控，徒手及持按摩棒、鈍器多次擊打妻子致命。新竹地檢署晚間依家庭暴力殺人罪嫌向法院聲請羈押，詳細案情仍待釐清。

警方調查，這起案件發生在竹北市科大一路一處民宅，翁男與妻子平時同住。近年家屬曾發現他疑似出現被害妄想症狀，也曾帶往就醫治療。根據初步調查，今晨疑似因口角或情緒激動而動手，造成妻子倒地死亡。警方趕抵時，他神情恍惚、語意混亂，無法清楚說明犯案動機與過程。

第一時間警方封鎖現場並通知鑑識人員採證，死者遺體已由檢察官相驗，後續將再進行解剖以釐清確切死因。檢方表示對死者家屬深感遺憾，代理檢察長姜貴昌在獲報後高度重視，立即指示外勤檢察官及國民法官小組成員會同警方成立專案小組偵辦。

新竹地檢署指出，翁男涉嫌違反家庭暴力防治法第2條第1項及刑法第271條第1項家庭暴力殺人罪，罪嫌重大且有逃亡之虞，因此已向法院聲請羈押。檢方強調將持續釐清案情，依法究責，以維護社會治安與公共安全。