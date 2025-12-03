　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正宮調閱社區監視器畫面，發現小三曾多次與丈夫出入家中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名正宮在凌晨提早返家時，驚見丈夫帶陌生女子回家，當場抓包小三上門，怒提告並求償百萬元。法院審理後認定，丈夫與小三阿美（化名）的行為已嚴重破壞婚姻關係，最終判決兩人須連帶賠償正宮60萬元及利息。

根據判決書，這起事件發生在2025年6月22日凌晨，正宮提前從台南返回新竹家中，剛進門就覺得家裡有異樣，五分鐘後，丈夫竟帶著小三走進家門。她進一步查看客房浴室，竟發現一袋用過的保險套、衛生紙，還有小三佩戴的變色鏡片，成了提告的關鍵證物。正宮事後還調閱社區監視器畫面，發現阿美曾在5月10日、11日、31日及6月21日，多次與丈夫出入家中，驚覺兩人曾發生多次性行為，因此控告兩人聯手侵害配偶權，要求賠償精神損失。

丈夫辯稱，兩人是透過交友軟體認識，剛開始只是聊天，後來邀請阿美來家中純粹聊天作客，並沒有發生性關係。他表示，婚姻早已有裂痕，並坦承自己有失分寸。阿美則辯稱，她不知道男方已婚，只是接受邀請去對方家中，否認有發生親密行為。

法院調查後發現，阿美與丈夫曾在電梯內親吻，這段畫面被認為已超越一般朋友關係。法官指出，兩人多次進入夫妻的婚後住所，行為明顯違反婚姻忠誠義務，已對正宮造成重大精神傷害。法院綜合雙方經濟狀況及行為情節，認定正宮可獲賠60萬元及利息，至於原本要求的100萬元則認為金額過高，予以部分駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

快訊／三接預算爆衝253億！世曦前董座施義芳深夜移送北檢複訊

快訊／陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車　警：報市府核備過程合法

快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見

呂國昭叛亂罪已槍決　家屬求再審「還清白」

高雄男倒車「保齡球式」撞倒6機車！1女頭部受傷送醫

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

快訊／三接預算爆衝253億！世曦前董座施義芳深夜移送北檢複訊

快訊／陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車　警：報市府核備過程合法

快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見

呂國昭叛亂罪已槍決　家屬求再審「還清白」

高雄男倒車「保齡球式」撞倒6機車！1女頭部受傷送醫

拜了雷神弟5年！麥莉爆「二婚」小6歲鼓手男友　「無名指被套牢」鑽戒閃瞎全場

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

快訊／川普突下特赦！　宏都拉斯前總統葉南德茲出獄

快訊／三接預算爆衝253億！世曦前董座施義芳深夜移送北檢複訊

LOPIA和牛便當踩雷！客怨「肉像口香糖」咬不爛　總經理回應被讚爆

手榴彈「野戰投擲」比狠勁　陸軍盃體能戰技競賽士氣高

中國演出遭「斷電趕下台」　大槻真希首發聲：遺憾沒向粉絲道謝

台灣觀光大使勁敵出現！ 圭賢叫羅PD：不要太認真活動

社會熱門新聞

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

即／PAZZO廖承豪打運將　叫手下醫院堵人再打一次

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

呂國昭已槍決　家屬求再審「還清白」

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙

32元電鍋案法官極限減刑　律師：空前絕後

即／三接浮報案延燒！世曦前董座深夜移送

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

獨／聖石金業涉吸金詐騙數千人　女董座等30人被捕

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均羈押禁見

獨／32元電鍋讓他被告　心酸背後故事曝

更多熱門

相關新聞

新竹BMW壓28歲女！暴衝原因曝

新竹BMW壓28歲女！暴衝原因曝

新竹市東區1日晚間發生一起嚴重車禍，一輛白色BMW轎車在停等紅燈時突然暴衝，連撞前方4輛停等紅燈的機車，造成5人受傷。其中，一名28歲機車女乘客被當場壓在車底，所幸周邊許多民眾發現後，自發衝上前抬起近2噸的轎車，成功將人救出。警方研判，BMW駕駛分心才誤踩油門釀禍，但詳情仍在調查中。

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

新竹城隍廟砍人案原因曝！主嫌收押禁見

新竹城隍廟砍人案原因曝！主嫌收押禁見

他會不會劈腿？三大徵兆教你看懂男人的誠實度

他會不會劈腿？三大徵兆教你看懂男人的誠實度

台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多傻了

台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多傻了

關鍵字：

出軌偷吃新竹

讀者迴響

熱門新聞

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

即／PAZZO廖承豪打運將　叫手下醫院堵人再打一次

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

柳俊烈現身《1988》10周年特輯

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面