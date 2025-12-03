凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

▲正宮調閱社區監視器畫面，發現小三曾多次與丈夫出入家中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名正宮在凌晨提早返家時，驚見丈夫帶陌生女子回家，當場抓包小三上門，怒提告並求償百萬元。法院審理後認定，丈夫與小三阿美（化名）的行為已嚴重破壞婚姻關係，最終判決兩人須連帶賠償正宮60萬元及利息。

根據判決書，這起事件發生在2025年6月22日凌晨，正宮提前從台南返回新竹家中，剛進門就覺得家裡有異樣，五分鐘後，丈夫竟帶著小三走進家門。她進一步查看客房浴室，竟發現一袋用過的保險套、衛生紙，還有小三佩戴的變色鏡片，成了提告的關鍵證物。正宮事後還調閱社區監視器畫面，發現阿美曾在5月10日、11日、31日及6月21日，多次與丈夫出入家中，驚覺兩人曾發生多次性行為，因此控告兩人聯手侵害配偶權，要求賠償精神損失。

丈夫辯稱，兩人是透過交友軟體認識，剛開始只是聊天，後來邀請阿美來家中純粹聊天作客，並沒有發生性關係。他表示，婚姻早已有裂痕，並坦承自己有失分寸。阿美則辯稱，她不知道男方已婚，只是接受邀請去對方家中，否認有發生親密行為。

法院調查後發現，阿美與丈夫曾在電梯內親吻，這段畫面被認為已超越一般朋友關係。法官指出，兩人多次進入夫妻的婚後住所，行為明顯違反婚姻忠誠義務，已對正宮造成重大精神傷害。法院綜合雙方經濟狀況及行為情節，認定正宮可獲賠60萬元及利息，至於原本要求的100萬元則認為金額過高，予以部分駁回。