殺妻時間序曝光！她婉拒好友陪獨返家　遭家暴夫持利剪狂刺慘死

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市鳥松區上月29日下午驚傳恐怖命案，43歲劉姓男子因感情糾紛，情緒失控之下持剪刀朝50歲妻子猛刺，造成妻子失血過多身亡，劉男逃跑後在附近一處墓園被逮。據悉，死者友人原本好意詢問是否要陪同返家被婉拒，沒想到因擔憂趕赴一看，人卻已經倒臥血泊中身亡。

▲高雄烏松區一名43歲男持剪刀殘殺妻子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



初步了解，劉男與死者妻子合開一間直播公司，販賣餅乾跟水產類，現在是分居狀態，且死者曾聲請家暴保護令獲准。10月29日下午，死者決定返回烏松區的住處拿東西，友人出於好意詢問是否需要陪著一起去，卻被婉拒，2個小時後她打電話給死者確認狀況，卻遲遲未接電話，改打給劉男，對方則表示妻子在睡覺，但友人覺得有鬼，決定前往現場找人。

▲劉男（紅圈處）與妻子合開直播公司賣產品，卻殘忍奪取對方性命。



怎料抵達現場後，劉男卻遲遲不開門，友人因擔憂她有生命危險，立刻報警，此時劉男則從住處窗戶翻出逃跑，晚間9時許，趕到現場的員警破門而入後，映入眼簾的是倒在血泊中的劉妻，沒了呼吸。員警立刻循線搜索劉男蹤跡，最後在晚間10時許，於住處附近的一處墓園找到藏匿的劉男，逮捕到案。

檢警相驗，劉妻頭、臉、頸、胸、腹多處中刀，死因為失血性休克，移送地檢署複訊後檢方依殺人罪向法院聲押劉男獲准。里長受訪稱，劉男平常很關心社區公共事務，也沒聽到兩人有爭吵聲，沒想到會發生命案。