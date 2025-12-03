毗鄰地農作整坡須合規　台東縣府嚴格把關坡地安全

▲台東縣府嚴格把關坡地安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

今年10月，台東縣卑南鄉發現大面積非法整地，導致地表嚴重裸露。經農業處查證，李姓業者承租多筆土地準備種植生薑，分別提出兩件簡易水土保持申報書，其中一件未經核定即開始施工，疑似以分批申請規避提送完整水土保持計畫書義務，且施工面積由核定的0.5公頃擴增至3.5公頃。縣府強調依法申請、合規施工是基本原則，將採「柔性輔導優先、不聽勸再執法」策略嚴格管理。

縣府指出，凡涉及山坡地農作整坡案件，先由「台東縣水土保持技術服務團」免費提供法規及技術諮詢，協助業者盤點工項與申請流程。如仍規避審查、分割申請同步施工或未依核定內容施作，將依法裁處並採取管制措施，絕不寬貸。

今年9月農業部修正水土保持計畫審核監督辦法，將簡易申報書中「農業整坡」規模上限由2公頃降為1公頃。為配合新法，台東縣府將依第17條規定對毗鄰地案件啟動合併審查，整體檢核挖填量、排水動線、邊坡穩定及土砂容量，並要求設置綠帶及分期分區施工，強化源頭控管。

農業處說明，申請案件除書面審查外，將搭配施工查核與無人機空拍，掌握施工現況。對未依核定施工或擅自施工者，依《水土保持法》處6萬至30萬元罰鍰，並可命停工、限期改正，情節重大者甚至沒入設施及機具；若導致水土流失或危害公共安全，將移送司法偵辦。

縣府呼籲，保護山坡地與守護生命財產安全是全民責任，請民眾與業者勿以分割申請規避審查。如有疑問，可洽所在地公所或「台東縣政府水土保持技術服務團」，由專業團隊協助，確保合規施工，保障安全。