台東婦深夜突發胸痛求助　警通報家屬緊急聯繫消防送醫

▲台東鹿野婦人深夜突發胸痛求助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野一名婦人1日深夜突發胸痛，情況危急，幸好及時走進關山分局鹿野分駐所求助，經員警迅速通報家屬並聯繫消防隊緊急送醫，成功化解一場危急狀況。

事發於晚間21時16分許，一名神情痛苦、氣喘不止的女子突然進入鹿野分駐所求助。值班警員吳柏義見女子（67年次）一手捂著胸口、眼淚不止，說話斷續、步態虛弱，立即上前攙扶，詢問其身體狀況。女子勉強說出一組電話，請求員警聯繫丈夫，將自家治療心臟疾病的藥物送來。

吳員在聯繫家屬的同時，也注意到女子臉色蒼白、呼吸急促，疑似急性心臟症狀，狀況明顯危險。儘管女子起初表示不願通知救護單位，吳員仍基於安全考量，立即通報鹿野消防隊請求支援。

救護人員於約3分鐘後迅速抵達，立即替女子評估生命徵象並進行初步處置。經救護人員研判，女子疑似心臟急症，需緊急送醫。經警方與消防人員耐心勸說後，女子終於同意搭乘救護車送至台東馬偕醫院。經院方投藥與觀察後，女子狀況逐漸穩定，所幸送醫即時，避免憾事發生。

女子及其家屬事後向警、消人員表達感謝，強調若非員警當機立斷通報救護，「後果不敢想像」。

關山警分局表示，警方在維護治安及交通之外，同時肩負守護民眾生命安全的責任；遇有緊急情況，第一時間提供協助是警察的使命。並提醒民眾，若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等疑似急性心臟症狀，務必及早就醫，把握黃金救援時間，以避免延誤病情。