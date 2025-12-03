大武警分局全程疏導交通　2025達仁拉力賽順利落幕

▲「2025達仁拉力賽」平安落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2025愛上達仁拉力賽」近日在南迴地區登場，吸引多組車手及大批車迷到場觀賽，山區賽道路段人潮與車潮湧現。為確保活動期間交通秩序與民眾安全，大武警分局提前部署相關應變措施，於重要路口、轉彎點及觀賽熱區加強警力布署，使賽事自始至終維持平穩順暢，順利落幕。

此次賽事路線多位於山區道路與部落周邊，為降低車流集中造成的壅塞與事故風險，大武警分局於賽前會勘各路段，並與主辦單位保持密切聯繫，採取分流動線、彈性交通管制及即時機動調度，引導參賽車輛與觀賽人潮，有效減少交通衝突的可能性。

除了交通維護，警方亦在現場設置宣導攤位，利用車手報到與集結時段強化宣導「山區道路減速慢行」、「彎道注意視線死角」、「遵從指揮、避免超速」等重點觀念，提醒參賽者在比賽之外也應遵守交通規則，確保自身與其他用路人的行車安全。

大武警分局表示，活動安全是賽事順利舉行的關鍵，本次賽事得以圓滿完成，除主辦單位的周密規劃外，也有賴車手及民眾的共同配合。警方將持續投入地方大型活動與運動賽事的交通維護工作，並透過多元宣導方式提升用路安全意識，打造更安全的交通環境。