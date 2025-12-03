台東石綿建材免費清除補助受理踴躍　今年清除量達26.95公噸

▲台東石綿建材免費清除補助受理踴躍。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為保障居民健康並降低老舊建物石綿材料可能造成的危害，台東縣環境保護局推動的「石綿建材廢棄物清除處理計畫」今年成果亮眼，共受理26件申請案件，清運量達26.95公噸，補助額度已全數用罄。環保局表示，這項成果顯示縣府推動無毒環境的努力逐漸獲得民眾認同，也反映社會對石綿議題的高度重視，後續將持續向中央爭取經費，盼能延續補助動能。

台東縣政府指出，營造安全與永續的居住環境，是縣府施政的重要目標之一，無論是空氣品質改善、廢棄物處理或低碳城市建設，皆透過跨局處合作持續推動。石綿清除補助正是其中關鍵措施之一，期望以「安全、友善、永續」為核心理念，讓居住品質全面提升，打造一座更有韌性、更宜居的城市。

環保局表示，為提高民眾對石綿風險的認識，今年已舉辦6場石綿建材補助說明會、2場大型活動設攤宣導，同時藉由垃圾車懸掛布條、社區宣導及有線電視頻道播放資訊，多元方式深入社區，使民眾更掌握拆除規範與補助申請方式，帶動踴躍參與。

環保局提醒，石綿廢棄物不得任意丟棄或不當拆除，如需自行拆卸，應先做好防護、妥善包裝，並通報環保局安排合法清運，以避免環境污染或違規情事。民眾可洽石綿專線 089-349759 或 0975-309268，或至台東縣環保局官網查詢最新資訊。