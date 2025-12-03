　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市大樓火警！濃煙飄竄燒毀家電　救出2人「1男送醫」

▲▼ 北市文山區一處社區大樓起火，1人不適送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市文山區一處社區大樓起火，1人不適送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市文山區萬美街二段今(3日)下午2時許發生火警，現場為一棟社區大樓的2樓不明原因起火燃燒，竄出濃煙，消防局獲報緊急趕赴現場拉線灌救，並救出2人，其中一名70歲男住戶疑似吸入濃煙造成不適，送往萬芳醫院救治，至於起火原因有待進一步釐清。

初步了解，現場燒損傢具、家電，燃燒面積約25平方公尺，消防人員救出2人(1男1女)、疏散13人(8男5女)，其中1名70歲男性住戶送往萬芳醫院救治。

