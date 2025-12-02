在台北工作「薪水要多少才夠用？」　過來人吐真心話：有點拮据

▲月薪要達多少，在台北生活才不會壓力太大？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

月薪要達多少，在台北生活才不會壓力太大？近日有網友發文表示，她看到有人分享，說在台北生活，月薪至少要5萬元才夠，因為她本來就住在家裡，且不用給孝親費，所以沒什麼概念，大家覺得呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「月薪沒5萬在台北都是難民」為標題發文，提到她曾看到有人說，若要在台北生活，月薪至少要5萬元才夠；還有人說，台北和高雄的薪水沒有差很多，但生活品質卻差非常多，像是在高雄若領月薪6萬元，可以過得像「土皇帝」，但在台北卻連社區套房都租不起。

原PO接著說道，她還曾看過有人在台北領26K，結果扣掉1萬5000元的房租和生活開銷，一個月只能存1000元；也有通勤族住在淡水，每天要花3小時通勤。她透露自己本來就住在北部，且不用給孝親費，所以一個月領36K，能存至少2萬元，不知道大家的實際狀況為何。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應該是年薪沒100萬，在台北都很硬」、「薪水43K左右，雅房一個月5K，吃的大概12K，其他有的沒的大概5K，為了存錢過得有點拮据」、「高雄人，一開始年薪100多萬，台北月開銷含房租至少3萬多、4萬，後來不爽幫房東繳房貸，調回高雄，年薪不變，直接買房買車，一個字，爽」、「我年薪從70到120萬，我還是覺得我過得像難民。主要還是房子吧，在台灣食衣住行，就住成本最高」。

也有網友表示，「北部住家裡，你3萬都無所謂吧」、「如果自己家就住台北，住家裡就好，公司也在附近的話，連車都不用買，騎車或搭捷運就好，沒有什麼物欲的話，3萬就夠花」。