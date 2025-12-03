　
地方 地方焦點

嘉義民雄警分局舉辦冬季治安會議　強化防詐與交通安全

▲▼ 【疊溪村社區治安會議聚焦季節風險、防詐新手法與家庭暴力防治警方與社區合作打造更穩健的在地安全環境】 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 警方於民雄疊溪村社區治安會議，聚焦季節風險、防詐新手法與家庭暴力防治。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局柳溝派出所召開第4季社區治安會議，由所長龔晉夫與疊溪村長劉慶維共同主持，並邀請嘉義縣議會議員江志明、劉雅文及陳文忠議員助理楊世成等人蒞臨指導。

會議一開始，因近期氣溫驟降、早晚溫差大，現場議員、警方與村長特別提醒居民注意冬季保暖，外出時應穿著合適衣物與防滑鞋具，並多加關心家中長者及孩童的健康與安全。

▲▼ 【疊溪村社區治安會議聚焦季節風險、防詐新手法與家庭暴力防治警方與社區合作打造更穩健的在地安全環境】 。（圖／民雄分局提供）

會議上，在交通安全方面，警方針對轄內易肇事路段進行分析，提醒行人過馬路務必走行穿線，駕駛人遇停讓標誌須先停車確認後再前進，並注意大型車輛的「內輪差」死角。另於清晨、傍晚及夜間行經產業道路或路口時應放慢速度，民眾夜間外出建議穿著亮色或反光衣物提高能見度，確保行車及步行安全。

詐騙防制方面，警方更新近期手法並強調民眾切勿將金融卡、信用卡、提款卡、健保卡或身分證件透過超商寄送給陌生人。詐騙集團常以「信用審核」「代領補助」為由要求寄卡，一旦寄出不僅財產遭盜領，被害者還可能被牽連為共犯。近期已有男子欲將提款卡寄出辦理所謂「信用審核」，幸被超商店員發現通報警方而成功阻詐。

因應政府「普發一萬元」，警方提醒詐騙集團可能以「代領補助＋高收益投資」誘騙長者或不熟悉金融者提供帳戶或匯入補助款，再進一步要求投資。近期便有婦人誤信網路投資群組稱「補助金翻利 10 倍」，投入補助及自有款後遭詐騙。警方呼籲領取補助應依官方流程，收到要求寄卡、提供金融資料或轉帳的訊息務必提高警覺，必要時可撥打 165 查證。

▲▼ 【疊溪村社區治安會議聚焦季節風險、防詐新手法與家庭暴力防治警方與社區合作打造更穩健的在地安全環境】 。（圖／民雄分局提供）

婦幼安全與家暴防治亦為會議上重點議題。社會局講師針對新型家暴與網路交友安全進行說明，強調施暴者不限於家庭成員，暴力形式也包含精神控制、言語辱罵、性勒索及經濟剝削。另有詐騙集團透過裸聊、不雅影片勒索青少年，因此家長應關注孩子上網習慣並提醒注意隱私，以免遭受欺騙或威脅。如遇疑似家暴或勒索，可撥打 113 或 110 求助，必要時警方將協助申請保護令與安全安置。

此外，南華大學趙家民教授亦受邀分享「社區營造與安全網絡建立」的重要性，指出社區治安除仰賴警力，也需居民共同參與、互助合作。社區若能結合巡守隊、警政資源、社會單位與居民力量，便能打造屬於大家的「四季安心生活圈」。

整體而言，本次會議以多元面向的宣導方式，從詐騙防制、交通安全、婦幼保護到社區營造皆予以深入說明。警方表示將持續與社區、社政及學界合作，以教育與預防為核心，共同打造安全、和諧、宜居的生活環境。

屏警推「打詐一點通」　掃碼報案無壓力

屏警推「打詐一點通」　掃碼報案無壓力

內政部日前公布最新「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉車手可獲1萬元、檢舉詐騙集團更最高達1000萬元。為提升民眾通報意願，屏東警方首創「打詐一點通」QR Code簡訊報案，由里港警分局走訪金融機構與超商推廣。民眾若在銀行、超商或ATM附近發現疑似車手，只要掃描QR Code即可一鍵傳送位置報案，無需開口、不怕被發現，大幅降低通報壓力，警方也能迅速派員到場查緝。

普發1萬詐騙陷阱多　布袋警教你防詐四不

普發1萬詐騙陷阱多　布袋警教你防詐四不

屏東翁ATM領兩次不夠又提80萬　阻詐變成反詐宣導

屏東翁ATM領兩次不夠又提80萬　阻詐變成反詐宣導

台西新住民烘焙活動　融入防詐與廉政觀念

台西新住民烘焙活動　融入防詐與廉政觀念

假郵局來電要核對個資　屏東女奔派出所求證

假郵局來電要核對個資　屏東女奔派出所求證

