嘉義民雄警分局舉辦冬季治安會議　強化防詐與交通安全

▲▼ 警方於民雄疊溪村社區治安會議，聚焦季節風險、防詐新手法與家庭暴力防治。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局柳溝派出所召開第4季社區治安會議，由所長龔晉夫與疊溪村長劉慶維共同主持，並邀請嘉義縣議會議員江志明、劉雅文及陳文忠議員助理楊世成等人蒞臨指導。

會議一開始，因近期氣溫驟降、早晚溫差大，現場議員、警方與村長特別提醒居民注意冬季保暖，外出時應穿著合適衣物與防滑鞋具，並多加關心家中長者及孩童的健康與安全。

會議上，在交通安全方面，警方針對轄內易肇事路段進行分析，提醒行人過馬路務必走行穿線，駕駛人遇停讓標誌須先停車確認後再前進，並注意大型車輛的「內輪差」死角。另於清晨、傍晚及夜間行經產業道路或路口時應放慢速度，民眾夜間外出建議穿著亮色或反光衣物提高能見度，確保行車及步行安全。

詐騙防制方面，警方更新近期手法並強調民眾切勿將金融卡、信用卡、提款卡、健保卡或身分證件透過超商寄送給陌生人。詐騙集團常以「信用審核」「代領補助」為由要求寄卡，一旦寄出不僅財產遭盜領，被害者還可能被牽連為共犯。近期已有男子欲將提款卡寄出辦理所謂「信用審核」，幸被超商店員發現通報警方而成功阻詐。

因應政府「普發一萬元」，警方提醒詐騙集團可能以「代領補助＋高收益投資」誘騙長者或不熟悉金融者提供帳戶或匯入補助款，再進一步要求投資。近期便有婦人誤信網路投資群組稱「補助金翻利 10 倍」，投入補助及自有款後遭詐騙。警方呼籲領取補助應依官方流程，收到要求寄卡、提供金融資料或轉帳的訊息務必提高警覺，必要時可撥打 165 查證。

婦幼安全與家暴防治亦為會議上重點議題。社會局講師針對新型家暴與網路交友安全進行說明，強調施暴者不限於家庭成員，暴力形式也包含精神控制、言語辱罵、性勒索及經濟剝削。另有詐騙集團透過裸聊、不雅影片勒索青少年，因此家長應關注孩子上網習慣並提醒注意隱私，以免遭受欺騙或威脅。如遇疑似家暴或勒索，可撥打 113 或 110 求助，必要時警方將協助申請保護令與安全安置。

此外，南華大學趙家民教授亦受邀分享「社區營造與安全網絡建立」的重要性，指出社區治安除仰賴警力，也需居民共同參與、互助合作。社區若能結合巡守隊、警政資源、社會單位與居民力量，便能打造屬於大家的「四季安心生活圈」。

整體而言，本次會議以多元面向的宣導方式，從詐騙防制、交通安全、婦幼保護到社區營造皆予以深入說明。警方表示將持續與社區、社政及學界合作，以教育與預防為核心，共同打造安全、和諧、宜居的生活環境。