屏東翁ATM領兩次不夠又提80萬　行員通報「阻詐」誤會一場

▲內埔警方查證劉男兒子，證明領錢是投資股票用。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名年逾7旬的劉姓老翁近日在郵局ATM連續提領兩筆金額不明的現金後，又前往櫃檯追加提領80萬元，異常行為立刻引起行員警覺並通報內埔警方到場關心。經查該筆錢是要交給朋友一起投資股票，還稱可提供對話紀錄佐證；警方進一步聯繫其33歲兒子，對方也說父親確實要投資，並強調只是為了省下匯款手續費才改以現金轉存。警方趁機提醒父子常見的假投資詐騙手法，兩人對警方的耐心宣導與協助深表感謝。

內埔警分局內埔所警員毛坤政、楊上紋，日前中午11時許巡邏勤務中，接獲內埔郵局行員通報，有一位民眾提領鉅款，疑似遇詐騙，請警方幫忙。

經警方查明，這名年逾7旬的劉姓男子，經由郵局ATM已提領兩筆金額不詳之現金，接續又到櫃檯再提領新臺幣80萬元。劉男表示，領錢是要跟朋友一起投資股票，可以提供對話紀錄讓員警參閱。

另聯繫他的兒子，年約33歲的劉先生表示，他父親是要投資股票無誤，並解釋父親為了要節省匯款手續費，才會大費周章從郵局提領現金後，再轉存到他自己的華南銀行證券戶。警方藉機對劉姓父子進行防詐宣導，並解釋假投資詐騙手法之態樣，劉姓父子很感謝警方的關懷。

分局長江世宏表示，切莫輕信來路不明的網路廣告或投資貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，都是詐騙陷阱。民眾如遇可疑訊息，請撥打165反詐騙專線或110查詢，也可直接到派出所找警察求證。