香氣中上課！台西新住民烘焙活動　融入防詐與廉政觀念

▲政風室主任向社區民眾解說防詐手法，提醒提高警覺。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣台西鄉新住民社區服務據點今（26）日在崙豐部落多功能綜合活動中心舉辦「新住民防詐烘焙共學」課程，現場瀰漫糕點香氣，社區成員一邊揉麵、烘焙，一邊聽取防詐與廉政觀念宣導，讓生活技能與法治意識在輕鬆互動中同步扎根。

此次課程由台西區新住民社區主任李碧雲規劃，並與台西鄉公所政風室合作，安排反詐騙與誠信教育內容。據點長期推動新住民照顧與文化交流，透過共學活動協助新住民拓展人際關係、減少社區隔閡，也讓更多居民以志願行動參與社區公共事務。李碧雲表示，希望以貼近日常的形式，讓廉潔與誠信不只是一段宣導，而是能在生活裡自然發芽的價值。

政風室主任陳大中提醒鄉親，近期中央普發一萬元現金，自11月5日起已開放登記，但假冒官方網站與偽造圖像的詐騙案件也隨之增加，不法份子甚至利用「10000.gov.tw」等相似圖示混淆視聽，誘導民眾誤入假網站填寫個人資料。他呼籲民眾提高警覺，牢記「三多、三不」原則：多問、多查、多確定，以及不信、不理、不轉帳，例如社區長輩白天在家接到「貨到付款」包裹時，只要先確認來源，就能避免網購詐騙。

陳大中也向民眾說明今年7月22日正式施行的「公益揭弊者保護法」，並強調依法揭弊者可獲得身分保密、工作保障及人身安全等多重保護，制度愈趨完備，盼能讓民眾在面對不法時放心舉發，共同維護社區與社會的公平正義。