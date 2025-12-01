檢舉詐團最高獎千萬！屏警首創「打詐一點通」　掃碼報案無壓力

▲屏警首創「打詐一點通」：掃碼即報案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內政部日前公布最新「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉車手可獲1萬元、檢舉詐騙集團更最高達1000萬元。為提升民眾通報意願，屏東警方首創「打詐一點通」QR Code簡訊報案，由里港警分局走訪金融機構與超商推廣。民眾若在銀行、超商或ATM附近發現疑似車手，只要掃描QR Code即可一鍵傳送位置報案，無需開口、不怕被發現，大幅降低通報壓力，警方也能迅速派員到場查緝。

里港警分局表示，詐騙集團近年常派遣車手至金融機構提款機或超商ATM提領贓款，手法快速隱密，往往在警方到場前便已逃逸，為提升攔阻效率，該警分局依循上級政策方向，結合轄內超商及金融機構力量，至各大金融機構、超商及易面交地點張貼「打詐一點通」QR Code 文宣，協助民眾於第一時間通報異常情況，且目前檢舉詐團和車手制度提供高額獎金，最高可達新臺幣 1,000 萬元，為鼓勵更多民眾加入反詐行列，阻詐超過千萬加碼贈送象徵守護治安的「警察熊」，期望提高民眾參與意願，共同阻斷詐騙鏈。

分局長邱逸樵表示，詐欺形態不斷演變，警方更需超前部署，這次深入店家與金融機構逐點張貼海報，並向民眾說明獎勵制度與報案方式，呼籲：「若發現有人在提款機旁行跡可疑、反覆操作 ATM，可立即掃描 QR Code 簡訊報案，不用擔心被發現，每一則通報都有可能阻止大量財損。」警方將持續結合科技與民力，共同打造更縝密的反詐防護網，守護民眾財產安全。