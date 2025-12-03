陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民代助理費案頻傳，國民黨立委陳玉珍提出相關修法，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（3日）表示，該提案受益者不分黨派，應屏除黨派立場，回歸民主政治原則，且應進行充分討論，不接受為除罪化，逕付二讀沒收討論、過水協商、黑箱表決；民進黨立委吳思瑤則說，藍白爭議法案越來越多，連助理費除罪化也成為其磨刀霍霍、欲強行通過的法案，呼籲國民黨三思而後行。

多名民代涉及助理費貪汙爭議，包括民進黨立委林岱樺、林宜瑾和國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安等都因此遭起訴。國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷；陳玉珍也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條、第6條及第10條條文修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（3日）表示，各級民意代表的助理公費到底怎麼認定，過去引發很多的討論，且不分政黨，中央到地方都有人因此而涉相關刑責，有人說這個問題是歷史共業，目前國民黨的提案，受益者也不分黨派，照理應屏除黨派立場，回歸民主政治的原則思考。

鍾佳濱認為，各級民代對助理費編列性質屬性或有不同，例如立法委員公費助理編列金額相當高，若依該提案內容一律視為薪資補充，恐讓立委薪酬超乎社會所認可的程度；但相對其他非六都的地方議員來說，他們可支領的金額能聘請助理人數有限，視為一種問政和業務上的費用支出，或許還有道理。

鍾佳濱說，任何提案進入立法院，都應該進行充分討論，各黨派也要跟民間徵求意見，歡迎社會各界討論此議題，但不接受為了除罪化，用逕付二讀的方式沒收討論、過水協商、黑箱表決，這是最不樂見的。

鍾佳濱也提到，最忌諱為個案而修法，過去民眾黨主席經常在立院進行個案質詢，也因為這樣的個案質詢造成他成為被調查對象，「為個案來質詢、為個案來修法，萬萬不可」，任何法律修正通過都有受益者，也可能應該被苛責的沒有被苛責，這些都是可討論範圍，但修法過程應屏除這些個案的影響，從可長可遠的制度進行修正。

民進黨立委吳思瑤則說，藍白所提的爭議法案越來越多，現在連助理費除罪化也成為其磨刀霍霍、想要強行通過的法案，但該議案也涉及為個別人士、個案量身訂做，再次用政治干預司法偵辦，這樣的條款社會絕對會非常在意，「我們要的是更清廉的政治」，呼籲國民黨應當三思而後行。