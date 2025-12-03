　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

▲▼民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪，就總統赴立法院進行國防預算報告一事發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民代助理費案頻傳，國民黨立委陳玉珍提出相關修法，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（3日）表示，該提案受益者不分黨派，應屏除黨派立場，回歸民主政治原則，且應進行充分討論，不接受為除罪化，逕付二讀沒收討論、過水協商、黑箱表決；民進黨立委吳思瑤則說，藍白爭議法案越來越多，連助理費除罪化也成為其磨刀霍霍、欲強行通過的法案，呼籲國民黨三思而後行。

多名民代涉及助理費貪汙爭議，包括民進黨立委林岱樺、林宜瑾和國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安等都因此遭起訴。國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷；陳玉珍也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條、第6條及第10條條文修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（3日）表示，各級民意代表的助理公費到底怎麼認定，過去引發很多的討論，且不分政黨，中央到地方都有人因此而涉相關刑責，有人說這個問題是歷史共業，目前國民黨的提案，受益者也不分黨派，照理應屏除黨派立場，回歸民主政治的原則思考。

鍾佳濱認為，各級民代對助理費編列性質屬性或有不同，例如立法委員公費助理編列金額相當高，若依該提案內容一律視為薪資補充，恐讓立委薪酬超乎社會所認可的程度；但相對其他非六都的地方議員來說，他們可支領的金額能聘請助理人數有限，視為一種問政和業務上的費用支出，或許還有道理。

鍾佳濱說，任何提案進入立法院，都應該進行充分討論，各黨派也要跟民間徵求意見，歡迎社會各界討論此議題，但不接受為了除罪化，用逕付二讀的方式沒收討論、過水協商、黑箱表決，這是最不樂見的。

鍾佳濱也提到，最忌諱為個案而修法，過去民眾黨主席經常在立院進行個案質詢，也因為這樣的個案質詢造成他成為被調查對象，「為個案來質詢、為個案來修法，萬萬不可」，任何法律修正通過都有受益者，也可能應該被苛責的沒有被苛責，這些都是可討論範圍，但修法過程應屏除這些個案的影響，從可長可遠的制度進行修正。

民進黨立委吳思瑤則說，藍白所提的爭議法案越來越多，現在連助理費除罪化也成為其磨刀霍霍、想要強行通過的法案，但該議案也涉及為個別人士、個案量身訂做，再次用政治干預司法偵辦，這樣的條款社會絕對會非常在意，「我們要的是更清廉的政治」，呼籲國民黨應當三思而後行。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

餅總季後賽驚喜探班又神助攻！古林睿煬曝前晚「談心」派上用場

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

政治熱門新聞

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

「新竹王淨」參戰　前正妹主播出任陳見賢發言人

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

總統：沒看到馬8年執政有兩岸和平紅利

賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

更多熱門

相關新聞

中配錢麗喊「給共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

中配錢麗喊「給共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

中配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統，她今（2日）更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，她可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國批評中國國家領導人習近平嗎？台灣人都很清楚，你可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

陳玉珍離島條例逕付二讀　她轟：為一國兩制鋪路

陳玉珍離島條例逕付二讀　她轟：為一國兩制鋪路

藍白主導設離島自貿區的《離島建設條例》逕付二讀　綠舉牌抗議

藍白主導設離島自貿區的《離島建設條例》逕付二讀　綠舉牌抗議

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

關鍵字：

助理費鍾佳濱陳玉珍吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面