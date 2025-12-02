　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德上周宣布提出史無前例的1.25兆新台幣的國防特別預算，行政院會上周四通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（2日）首次於立法院程序委員會排案。民進黨團幹事長鍾佳濱喊話在野黨，回頭上岸，不要再在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的案子，程序委員會只是排定審查的程序，並沒有所謂暫緩列案的權利。

鍾佳濱今（2日）指出，在12時的程序委員會，民進黨團有2項主張，也就是行政院版的議案，希望能順利透過程序委員會交付周五的院會，並交付委員會審查討論。首先是8年1.25兆的國防特別條例，「我們要充實國防，要提高我們民主防衛能力」，因此政院上周四通過8年1.25兆的強化國防特別條例，照理說，根據立院的相關法規，程序委員會只是排定審查的程序，並沒有所謂暫緩列案的權利。

「投資國防就是投資和平」，鍾佳濱呼籲，在野回頭上岸，不要再在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的案子。

鍾佳濱也提到，上上周政院通過院版財劃法，很遺憾藍白一開始就揚言杯葛抵制，希望行政院的案子能透過程序委員會順利交付院會來進行三讀審議程序。他強調，民主最重要的就是討論，程序委員會應該將案子送到委員會，讓「委員會中心主義」來進行審查各種版本、意見，透過委員會審查後，再提交院會進行討論、二三讀。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

政治熱門新聞

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

淡水全面復水卻有住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

更多熱門

相關新聞

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2日）發文表示，這幾天找出當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享，讓大家看看理由多離譜，大家拭目以待，期待寫出這種東西的人出來回應，柯文哲也說去賴清德家搜索一遍，絕對精采許多。陳佩琪也怒嗆，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

2027是台灣命運關鍵年　呂秀蓮：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

2027是台灣命運關鍵年　呂秀蓮：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數

美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數

關鍵字：

鍾佳濱民進黨團賴清德國防特別預算

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面