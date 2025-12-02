1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德上周宣布提出史無前例的1.25兆新台幣的國防特別預算，行政院會上周四通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（2日）首次於立法院程序委員會排案。民進黨團幹事長鍾佳濱喊話在野黨，回頭上岸，不要再在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的案子，程序委員會只是排定審查的程序，並沒有所謂暫緩列案的權利。

鍾佳濱今（2日）指出，在12時的程序委員會，民進黨團有2項主張，也就是行政院版的議案，希望能順利透過程序委員會交付周五的院會，並交付委員會審查討論。首先是8年1.25兆的國防特別條例，「我們要充實國防，要提高我們民主防衛能力」，因此政院上周四通過8年1.25兆的強化國防特別條例，照理說，根據立院的相關法規，程序委員會只是排定審查的程序，並沒有所謂暫緩列案的權利。

「投資國防就是投資和平」，鍾佳濱呼籲，在野回頭上岸，不要再在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的案子。

鍾佳濱也提到，上上周政院通過院版財劃法，很遺憾藍白一開始就揚言杯葛抵制，希望行政院的案子能透過程序委員會順利交付院會來進行三讀審議程序。他強調，民主最重要的就是討論，程序委員會應該將案子送到委員會，讓「委員會中心主義」來進行審查各種版本、意見，透過委員會審查後，再提交院會進行討論、二三讀。