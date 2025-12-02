　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢麗喊「給中國共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

▲▼民進黨立法院黨團召開「保台灣都擋，賣台灣都過」記者會，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋出席出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統，她今（2日）更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，她可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國批評中國國家領導人習近平嗎？台灣人都很清楚，你可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋今（2日）下午召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會，並於會後回應輿情。

針對錢麗喊「請給中國共產黨一個在台執政機會」，鍾佳濱詫異地說，這真是「史無前例」，從來沒有發生過，過去曾有中國網友到前總統蔡英文臉書上說，「老子今天特意翻牆罵你，讓你知道『民主』有什麼好？」記得那個口氣很狂妄，但他敢在中國對村長、長官說，「老子來教訓你」嗎？不要說當著習近平的面，當著村長的面前都不敢說「老子」2個字了。

鍾佳濱認為，所以很清楚，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，她可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國指控、辱罵、批評習近平嗎？台灣國人都很清楚，你可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

▲▼民進黨立法院黨團召開「保台灣都擋，賣台灣都過」記者會，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋出席出席。（圖／記者湯興漢攝）

沈伯洋則說，錢麗說要消滅中華民國、消滅台灣，相信每個國民都應該知道這是非法行為，做非法行為、有非法主張，根本不應該進入這個制度裡面，不能夠做非法的事情就說是司法迫害，這1年來已經太多了，貪汙、偽造文書、詐欺都說是司法迫害，現在說要消滅中華民國、消滅台灣而被處置，也說是迫害，這是非常不好的習慣，法治已經建立起來，大家應該遵守遊戲規則。

▲▼民進黨立法院黨團召開「保台灣都擋，賣台灣都過」記者會，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋出席出席。（圖／記者湯興漢攝）

陳培瑜則喊話錢麗，不如回去跟中國所有的高官說，全世界民主自由國家都非常樂意進到中國，分享民主自由實踐的經驗，不如也拜託中國共產黨和所有中國共產黨的支持者，給全世界民主自由國家一個機會，到中國境內實施民主自由，讓人民看到什麼叫真正的選舉，可以一邊投票、一邊罵總統，還可以一邊在立法院裡亂修改法律，這才是真正的民主自由體現。雖然有些混亂、沒效率，但多元樣態希望讓每個人能持續發聲。

▲▼民進黨立法院黨團召開「保台灣都擋，賣台灣都過」記者會，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋出席出席。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

錢麗喊「給中國共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

國民黨智庫大換血！6位董事名單曝光　陳冲、李鴻源確定接任副董

高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

錢麗喊「給中國共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

國民黨智庫大換血！6位董事名單曝光　陳冲、李鴻源確定接任副董

高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

《大濛》歷史場景揭秘！「極樂殯儀館」變身中山站網美公園　國防醫學院就在公館

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

政治熱門新聞

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

更多熱門

相關新聞

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

立法院會今（2日）三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，共編列270億元，預算規劃包含馬太鞍溪堰塞湖及相關工程14.3億元、短期與長期馬太鞍溪及花蓮溪水系河川等整治85億元等。國民黨團總召傅崐萁表示，他期待馬太鞍溪堰塞湖能徹底解決，希望行政院能讓人民安心入睡。但民進黨立委沈伯洋說，希望這部法律通過後，地方上能趕快盤點災民需求，讓金錢快速到災民口袋，「而不是當地方的宣傳品」。

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

批藍白三修財劃法亂台廢武功　綠黨團：掏空國庫意在瓦解台灣之盾

批藍白三修財劃法亂台廢武功　綠黨團：掏空國庫意在瓦解台灣之盾

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

關鍵字：

錢麗鍾佳濱民進黨團陳培瑜沈伯洋中配

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面