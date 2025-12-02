錢麗喊「給中國共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

▲民進黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統，她今（2日）更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，她可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國批評中國國家領導人習近平嗎？台灣人都很清楚，你可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋今（2日）下午召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會，並於會後回應輿情。

針對錢麗喊「請給中國共產黨一個在台執政機會」，鍾佳濱詫異地說，這真是「史無前例」，從來沒有發生過，過去曾有中國網友到前總統蔡英文臉書上說，「老子今天特意翻牆罵你，讓你知道『民主』有什麼好？」記得那個口氣很狂妄，但他敢在中國對村長、長官說，「老子來教訓你」嗎？不要說當著習近平的面，當著村長的面前都不敢說「老子」2個字了。

鍾佳濱認為，所以很清楚，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，她可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國指控、辱罵、批評習近平嗎？台灣國人都很清楚，你可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

沈伯洋則說，錢麗說要消滅中華民國、消滅台灣，相信每個國民都應該知道這是非法行為，做非法行為、有非法主張，根本不應該進入這個制度裡面，不能夠做非法的事情就說是司法迫害，這1年來已經太多了，貪汙、偽造文書、詐欺都說是司法迫害，現在說要消滅中華民國、消滅台灣而被處置，也說是迫害，這是非常不好的習慣，法治已經建立起來，大家應該遵守遊戲規則。

陳培瑜則喊話錢麗，不如回去跟中國所有的高官說，全世界民主自由國家都非常樂意進到中國，分享民主自由實踐的經驗，不如也拜託中國共產黨和所有中國共產黨的支持者，給全世界民主自由國家一個機會，到中國境內實施民主自由，讓人民看到什麼叫真正的選舉，可以一邊投票、一邊罵總統，還可以一邊在立法院裡亂修改法律，這才是真正的民主自由體現。雖然有些混亂、沒效率，但多元樣態希望讓每個人能持續發聲。