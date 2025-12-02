陳玉珍離島條例逕付二讀　吳思瑤轟：連討論都懶！為一國兩制鋪路

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團今（2日）在立法院會提變更議程，將藍委陳玉珍等所提的《離島建設條例》修正草案以及藍委游灝等所提的《黨產條例》修正草案等抽出，逕付二讀，獲民眾黨團支持通過。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟，陳玉珍為一國兩制鋪路，國民黨為救國團討特權，藍白要的直接過，連討論都懶。

國民黨團提變更議程共7案，包括第4案，針對將陳玉珍等18人擬具《離島建設條例》第3條、第7條、第7-1條文修正草案自經濟委員會抽出逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商；第5案，陳玉珍等17人擬具《離島建設條例》增訂第18-1條文草案自經濟委員會抽出逕付二讀，與相關提案併案協商；第7案，國民黨團針對本第11次會議，建議將委員游灝等37人擬具《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第4條、34條文修正草案抽出逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商。藍白挾人數多數，均表決通過。

對此，民進黨立委吳思瑤痛批，雙標的立院、邪惡的立院，藍白要的直接過，連討論都懶？執政黨推的不給審，就丟包擋案？

吳思瑤指出，逕付二讀食髓知味，藍白又來了，替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路的陳玉珍版《離島建設條例》修正案，不敢在委員會討論，又被逕付二讀。「陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？」

吳思瑤進一步指出，為救國團討特權的《不當黨產處理條例》修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀，不公不義，黨產復辟，一樣也要被「沒有討論，直接表決」。

吳思瑤也憂心，今天中午的程序委員會、藍白會不會再挾人數優勢，擋下政院版《財劃法》修正案、擋下總統所提攸關軍購預算的《強化國安行動特別條例》？沒有程序正義，就沒有實質正義。「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加！