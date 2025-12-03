專業剪刀化作溫柔關懷！　勞工局×美容業工會陪長者找回清爽笑容

▲台南市勞工局與美容業職業工會攜手走進麻豆新樓護理之家，為住民提供義剪服務，現場氣氛溫馨互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末的早晨，麻豆的空氣帶著溫度，剪刀聲在護理之家裡顯得格外柔軟，台南市勞工局3日攜手台南市美容業職業工會，首次走進「麻豆新樓護理之家」舉辦義剪活動，專業美髮師組成的志工團隊細心替院內長者修整儀容，讓每一張歲月寫下的臉，都重新亮起清爽的神采。

本次活動由勞工局推動的「臺南做工行善團—有情有疼心 義剪亮容顏」計畫發起，透過工會專業回饋，讓公益服務走入更多需要被看見的角落。台南市美容業職業工會由理事長辛美嬌領軍參與，她表示，長者們的每一個微笑、每一句「謝謝」，都是志工們前進的力量；能用自己的專業替住民帶來自信，是最具意義的事。

麻豆新樓護理之家自2015年成立以來，一直秉持馬雅各醫師精神，以「全人照護」為核心理念，結合醫護、社工與復能專業，營造身、心、靈皆能安穩的生活環境。院方也特別感謝勞工局及工會來訪，總監孫中平更親自到場致意，並以在地碗粿回禮，象徵地方情誼的溫度與相挺。

義剪過程中，志工們一邊修剪，一邊用溫柔的語氣與長者聊天，耐心聆聽他們的需求；有住民笑著摸著剛剪好的髮尾，有長輩緩緩抬起頭，用輕得幾乎聽不見的聲音說：「這樣好看啦。」剪刀所落之處，不只是髮絲，也是陪伴與尊嚴。

勞工局長王鑫基表示，工會夥伴以專業投入公益，是城市中最美的力量。義剪不只讓長者的外貌更加整潔，也讓本來疏離的世代，有機會在日常裡重新連結。他強調，勞工局未來會持續與各工會合作，把行善團帶去更多需要的地方，讓「勞工公益」成為臺南驕傲的城市名片。

這場義剪行動，看似平凡，卻在護理之家裡掀起一場細膩的暖流—讓長者不只變得更清爽，也再次感受到自己在社會中的位置，被記得、被看見、被好好對待。