出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年不少人出國旅遊時，順手把醫美、燙染髮等服務一起做掉，價格更是讓台灣網友看得瞠目結舌。就有一名網友透露，朋友去日韓整理頭髮，燙或染一趟只要2、3千元，對照自己在台灣平均一次快5千，「價差有夠大」，忍不住問「到底為什麼他們可以這麼便宜？是太競爭只能低價取勝，還是台灣真的太貴？」話題掀起討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論「是台灣太貴還是怎樣？」文中表示，許多人除了瘋去韓國、上海做醫美，現在還有人出國到日韓會順便整理頭髮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他聽朋友說，在當地燙髮或染髮價位常落在2、3千左右，相較於自己在台灣每次整理頭髮幾乎快5千元，「價差有夠大。」他不禁好奇，「為什麼他們可以那麼便宜？是因為競爭激烈？還是台灣的價格本來就偏高？」

原PO也提到，韓國霧眉、中國美甲的價格更是便宜到驚人，讓他更加困惑為何台灣美容相關的價格似乎都比較高。貼文曝光後，引起不少網友留言分享自身經驗與看法。

留言區不少人直喊有感，「是台灣物價偏高、薪水偏低、房價又瘋狂」、「台灣物價這幾年漲得誇張」、「日幣便宜也是原因之一」、「你領美國薪水就會喜歡去中國，CP值太高」。也有人分析競爭因素，「一個地方越競爭，其他地區的CP值就越高」。

還有網友苦笑表示，「房價高租金貴，基本上就是物價狂飆的元兇」、「國旅會貴也是同樣道理，懂？」、「出國回來真的覺得台灣東西蠻貴的XD。」