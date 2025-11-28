台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎　職場平權身障就業獲衛福部肯定

▲台南市勞工局長王鑫基北上領健康平等獎+海報銅獎，職場平權獲肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局榮獲「2025年台灣健康城市暨高齡友善城市─健康平等獎」，並同步獲得「健康城市海報獎─銅獎」，雙重殊榮肯定勞工局在促進身障就業與打造職場共融環境的傑出表現，勞工局長王鑫基親自北上代表領獎，展現落實黃偉哲市長「希望家園」施政願景，推動職場平權與健康友善措施的成果。

此次獲獎競爭激烈，全國352件參賽作品中僅49單位獲獎，機率僅14%，勞工局以「合理調整－身障職涯有晴天」方案脫穎而出，透過公私協力、合理調整職場環境，協助身心障礙者發展多元就業模式，提升經濟能力與生活品質。勞工局強化跨部門合作，提供職涯諮詢、媒合服務及職場友善措施，讓身障朋友在平等尊嚴環境中實現自我價值。

王鑫基局長表示，此次雙獎是對台南勞工局促進身障就業平權努力的最佳肯定，也展現市府實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的決心。未來將持續擴大服務量能，結合產業界力量推動更多樣化就業機會，打造包容性職場，讓每位身障者找到適合位置，共同邁向健康平等城市。

台南市府長期推動弱勢勞工健康友善政策，勞工局連獲台灣永續行動獎金獎與健康平等獎，彰顯職場平權成效。市府強調，將加強跨局處合作，確保身心障礙者安心就業，持續深化健康城市建設。