74年最熱秋天「颱風多2.2個」　冬季恐偏暖偏乾

▲氣象署預報中心副主任羅雅尹。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署今(28日)公布今年秋季氣溫創下74年來最熱紀錄，西北太平洋有13個颱風生成，比氣候平均值多出2.2個，全年則有27個颱風，也比平均值高；展望冬季，反聖嬰發展機率高，氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏少。

中央氣象署表示，今(114)年秋季9月至11月台灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量方面，全台雨量正常，不過降雨日數偏少，雨量主要來自颱風及其外圍環流或南方雲系影響。

氣象署預報中心副主任羅雅尹說明，回顧秋季氣候，每年秋季受北風高壓帶來的東北季風影響，以及南方大低壓帶熱帶系統生成也可能影響台灣附近，不過今年北方高壓不顯著，太平洋高壓勢力強盛，氣溫比較高，菲律賓東西兩邊海域有熱帶系統發展，也影響台灣天氣。

羅雅尹指出，今年秋天熱帶系統大多在菲律賓東方海面生成，沿著高壓南側往西移動，其中有兩個侵襲台灣，分別是9月的樺加沙颱風，以及11月的鳳凰颱風，秋季颱風數量總數13個，比氣候平均值10.8個多，此外，今年颱風總數為27個，也比平均值25個到26個多。

今年秋季雨量主要來自颱風及其外圍環流或南方雲系影響。羅雅尹表示，今年秋季降雨集中北部和東半部，累積雨量664.2毫米，跟平均值差不多，但下雨天數較少，僅26.5天，為1951年以來第二少，降雨天數少但雨量差不多，代表降雨很集中。

此外，今年秋季沒有降雨時偏暖，羅雅尹說明，秋季平均氣溫26.5度，為1951年有紀錄以來最暖秋季。今年秋季有三大重點，包括沒降雨時偏熱且氣溫創新高，雨量正常天數少且降雨集中，以及颱風較多。

目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明(115)年春季回復至正常的機率較高。依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，惟不同案例對台灣的影響程度不同。

羅雅尹指出，根據海溫數值顯示，反聖嬰正在發展，秋季到冬季反聖嬰現象發展機率超過5成，春天恢復正常機率高，今年冬季(114年12月至115年2月)平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

不過氣象署提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣。在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。