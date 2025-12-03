王世堅要做「最後踏陸的台灣人」　國台辦反酸：沒出息！

▲民進黨立委王世堅稱要做去大陸的台灣人，被國台辦酸享受網路歌走紅又自相矛盾「沒出息」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者任以芳／綜合報導

民進黨立委王世近日指出，「「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。對此，大陸國台辦發言人張晗今（3日）也諷刺，王世堅一邊靠網路流行語走紅，一邊拋出赴陸條件，行為自相矛盾、作秀明顯，批評其「真是沒出息」。

陸媒提問，「針對熱門流行語『從從容容、游刃有餘；匆匆忙忙、連滾帶爬』源自民進黨立委王世堅網紅歌曲引發關注，近期王世堅更在被問及是否赴大陸交流時拋出『用台灣護照、不用台胞證』等條件，並稱「自己會是最後一個踏上大陸的台灣人」，請問國台辦看法？」

▲大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人張晗首先回應，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國的關係。

張晗話鋒一轉又痛批，「你提到的這個人，一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網絡上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是『沒出息』。」

回顧從從容容、游刃有餘；匆匆忙忙、連滾帶爬」是2025年網路流行語之一，主要來自民進黨籍立委王世堅犀利問政風格與質詢，被大陸網民網路截取部分片段，改編「沒出息」網路歌曲，因十分誇張幽默被兩岸網民廣泛引用，迅速在社群平台走紅。

近期民進黨立委王世堅，日前被AI偽造赴大陸拍片，本人對此嚴正駁斥，根本沒去大陸。針對近日在抖音及YouTube上流傳多支聲稱「阿堅前往中國大陸」的不實影片，這些影片及言論都是假訊息，部分更是利用AI技術偽造。

他也強調，未來有天赴大陸絕對不是地方對中央、不是黨對黨、不是刀子掐在脖子上被逼著交流3個前提，再加上可以用台灣護照而非台胞證，他才可能去大陸交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。