指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

民進黨立委王世堅今（2日）提到，總統賴清德比較拙於言辭，不會說哪些事是他做的，但很努力推動教育等各項政策。他認為，賴清德有幾點可以修正，包括抓大放小，盡量把小事撥開，這點前總統蔡英文就做得很好。

王世堅今（2日）接受網路節目「中午來開匯」專訪時被問到，這一年來賴清德哪些政績有感？王世堅表示，從小老師就教導，為善不欲人知，但做政治剛好相反，政治就是稍微做什麼事，一定要列本政績手冊，讓全世界知道「這些都我做的」。賴清德在這部分比較拙於言辭，不會說哪些是他做的，但如果大家冷靜想，比方在教育方面，賴清德花很多功夫、時間，也增加很多預算，包括唸私校由政府全額補助等。

王世堅指出，就他在立法院以及中常會看到的，賴清德確實很努力在各項政策推動，只是有幾點應該修正，第一就是「抓大放小」，你一定要往大的方向去看，像蔡英文在部分就做得很好。蔡英文看的、管的都是國家大方向、大事情、大政策，希望賴清德能盡量把小事都撥開，管大的方向、大的政策才對。

王世堅提到，賴清德因應國情需要，提出1.25兆國防特別經費，這一點就可以讓他好好表現。王世堅認為，賴清德也可以做更多充分的說明說服全體國人，尤其說服在野黨，「這個部分我對他的能力是有信心的」。