大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德稱「一國兩制」是紅線　國台辦：若台獨越線必將迎頭痛擊

▲▼ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德近期指出「一國兩制」，台灣方案是台灣社會不可觸碰之紅線，要在此基礎上對台灣的政黨、公民團體、法人團體、民間社團等於大陸交流及政治對話進行管控。對此，大陸國台辦發言人張晗表示，「一國兩制」和平、民主、善意方案，強調「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手，迎頭痛擊。」

張晗指出，賴清德肆意鉗制台灣民眾，參與兩岸的交流，自由粗暴剝奪老百姓追求更加美好生活的權利，充分暴露其恐怖政治綠色獨裁的本質。

張晗表示，「一國兩制」是一個和平的方案，民主的方案、善意的方案、共贏的方案，統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全，更有尊嚴。在國際上腰桿會更硬，底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業，台灣同胞將同大陸同胞一道共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀，迎來繁榮穩定的光明未來。

張晗說，「『台灣問題』是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情是絕對不容逾越的紅線。」

最後，張晗強調，「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手，迎頭痛擊。」大陸方面將繼續在堅持一個中國原則的基礎上，同台灣政黨團體和各界人士就兩岸關係併發展推進祖國統一大業。

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台灣一國兩制台獨兩岸關係國台辦

