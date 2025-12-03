陳以信推「每區一據點」　承諾全面打造街舞練習空間

▲陳以信公布第28項政見，推動各區設置街舞練習據點，打造更友善的青年城市。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

在城市的夜色裡，年輕人常在騎樓、廣場、角落追尋屬於自己的節奏，但台南的街舞文化明明旺盛，能安穩練舞的空間卻稀少得像沙漠中的綠洲，爭取國民黨提名台南市長參選人的陳以信3日宣布第28項政見，主張在全市各行政區至少設置一座「青年街舞開放練習據點」，以明亮、安全又便利的空間，讓青春的力量看得見、動得開。

陳以信指出，街舞早已不只是興趣，而是全球青年文化的重要語彙。2024年巴黎奧運將霹靂舞納入正式比賽項目，意味街舞影響力已登上世界舞台。加上K-pop舞蹈風潮席捲亞洲，台灣投入街舞的青少年人數近年大幅增加，台南同樣能量強烈。從高中、大學熱舞社到民間教授舞蹈的教室，如今規模甚至已突破百家，顯示台南具備扎實且年輕的街舞人口。

近年台南舉辦多場街舞比賽，每場皆湧入數十組團隊參賽，足見青年舞者的動能與熱情。然而，反觀市區內能長期供青年使用、具備鏡面、照明等基本需求的公共練舞空間卻仍十分有限。目前僅文化中心於 2022 年在迴廊增設全身鏡，其餘地點仍匱乏。

陳以信將台南的情況與其他縣市比較，坦言「確實需要加速跟上」。他舉例，台北市已有近 30 處街舞據點，新北市也在捷運站、運動中心提供十餘處場域，讓青年能安心練舞。相較之下，台南的文化能量雖強，但場域建置仍顯不足。

因此，他承諾若當選市長，將全面盤點學校穿堂、地下街、未來捷運站周邊、文化設施外廊等可利用空間，導入反射玻璃鏡面、防滑地板、夜間照明等實用設備，以「一行政區至少一據點」為目標，打造友善青年、隨時能練舞的公共環境。

陳以信語帶熱情地說：「多一面玻璃、 多一塊地板，就能讓多一位台南青年找到舞動青春的舞台。」他強調，街舞是青年展現自我與凝聚社群的文化力量，政府應當給予支持，打造讓年輕人敢夢敢跳的城市。