陳以信拚市政雙箭齊發　公共停車場身障車位多一格＋污水下水道每年接管2萬戶

▲陳以信表示，無障礙環境與污水下水道都是「看似不起眼、卻直接影響市民日常」的必要建設。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名角逐台南市長的前立法委員陳以信，27、28日連續提出兩項與市民生活密切相關的市政主張，分別為「每座公共停車場增設一格身障專用車位」與「污水下水道接管戶每年新增2萬戶」，他表示兩個議題看似不同，但背後共同核心都是城市長期欠缺的基礎建設與弱勢使用者被忽略的需求。

陳以信指出，這項加設身障車位的想法，源自他長期與身心障礙團體互動。許多身障者反映，最困難的不是路面，而是「根本找不到停車位」，甚至有些停車格經常被一般車輛佔用。

他也分享自己開車跑行程的觀察：「很多公共停車場只有一格身障位，有些還被沒有證明的車輛佔走。」違規佔用可以透過科技執法處理，但停車格不足，是必須由市府主動擴增的結構性問題。

依《身心障礙者權益保障法》規定，公共停車場需保留至少2%身障車位，且未滿50格者需至少設置1格。雖然台南整體配置約略符合法令門檻——路邊車位56,803席、身障位1,249席（2.2%）；路外車位106,644席、身障位2,582席（2.4%）——但身障人口近9.9萬人，領有免牌照稅車輛約6萬台，占全市汽車8%，遠高於現有身障格比例，形成明顯「供給不足」。

▲陳以信宣布公共停車場「每場多一格身障車位」政策，盼改善身障者停車難問題。

陳以信承諾，若當選市長，將修法調整《公有停車場收費及管理自治條例》與民營停車場獎助辦法，要求每座公共停車場「額外增加一格」身障車位。依目前統計，台南共有543座路外停車場，政策上路後將立即增加543格身障位，使比例從2%提升至約3%。他表示，這是落實無障礙生活的第一步：「從多一格開始，台南才能真正友善。」

另一項政策則聚焦在台南多年落後的污水下水道建設。陳以信近期接獲市中心21層大樓住戶陳情，指稱大樓地下室因鄰棟排放異常，導致污水倒流淤塞，最終引發電梯故障，全棟居民只能爬樓梯上下樓。他認為，這起事件凸顯台南排水系統缺口，「這種事情在一個現代城市是不應該發生的。」

依市府資料，台南污水下水道普及率約29%，遠低於北市（83%）、新北（71%）、高雄（51%）、台中（46%）。台南近四年每年僅增加約2.3公里管線，建設進度明顯偏慢。陳以信指出，台南確實面臨巷弄狹窄、舊城區密度低、地下管線複雜等困難，但污水下水道是基本公共建設，「再難也得做」，否則市民生活品質與衛生環境都會受限。

陳以信承諾，若當選市長，將推動加速建設計畫，設定每年新增接管2萬戶、四年8萬戶的目標；若連任兩屆，累計可達16萬戶，使普及率提升至五成，追上台中與高雄。他表示，污水工程雖然「看不見」，也不容易拿來宣傳，但與生活安全與環境衛生緊密相關，政府必須補課，也必須負責任。