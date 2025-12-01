　
地方 地方焦點

陳以信提少子化對策　第三胎公托公幼免費、第四胎優先承租社宅

▲爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信，1日公布第26項政見，主張因應少子化加劇，市府應對多子女家庭提供更具體支持。（圖／記者林東良翻攝）

▲爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信，1日公布第26項政見，主張因應少子化加劇，市府應對多子女家庭提供更具體支持。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信，1日公布第26項政見，主張因應少子化加劇，市府應對多子女家庭提供更具體支持，他表示，如當選市長，將推動「第三胎以上公幼優先且免費」、「第四胎以上可優先承租社會住宅」措施，作為提升婦女生育誘因的長期政策工具。

陳以信指出，台南少子化情況已相當嚴峻。根據市府民政局統計，台南市新生兒數過去十年大幅下滑，從 15769 人降至 9069 人，減少幅度超過四成。他說，除整體出生數下降，婦女生育胎次也逐年減少，2022 年第三胎以上占比仍有 14%，2024 年已降至 11%，顯示「敢生、願生」的家庭快速減少。

陳以信表示，面對生育意願持續下滑，政府若只依賴一次性補助，難以有效改善少子化；關鍵在於提供長期穩定的育兒支撐。他認為，已有第二胎的家庭，是最有可能再生第三胎或第四胎的群體，因此政策應針對此族群加強誘因。

他提出，若婦女生育第三胎以上，市府將提供該子女 0 至 6 歲階段「公立托嬰與幼兒園優先入學並免學費」的待遇，以降低多子家庭的教育負擔。至於生育第四胎以上的婦女，則可享有「社會住宅優先承租權」，協助多子家庭獲得更穩定的居住環境。

陳以信表示，目前台南約三分之一家庭為兩胎家庭，是最具潛力、也最需要政策支持的育齡族群。他主張，市府應以有限資源作最有效配置，集中投入對多子女家庭的長期支持，使兩胎家庭願意增加生育，進而帶動整體出生率回升。

他強調，希望讓台南成為「對多子家庭最友善的城市」，同時吸引更多年輕家庭移居台南，在台南建立多代共居、子孫滿堂的家庭環境。

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光

台南又有社宅開土！ 138戶估2028完工

位於台南市東區的社會住宅「平實安居A」日前終於動工，預計在2028年完工後提供當地138戶居住單元，總工程經費達8億3,625萬，由中央全額投資興建，此外，同樣位於平實重劃區內的「平實安居B、C」也已經動工。

陳以信拚市政公共停車場身障車位多一格＋污水下水道每年接管2萬戶

高雄少子化！陳其邁研議提高婚育宅比例

甩掉「行人地獄」！陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

