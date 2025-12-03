　
前白宮官員：川普想達成貿易協議　習近平「趁機施壓台灣議題」

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲10月30日在南韓釜山會晤結束後，川普與習近平握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中元首10月30日會晤之後，又於上周舉行通話。前白宮官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）2日示警，在川普急於達成貿易協議，並且確保北京行順利之際，習近平趁機針對台灣議題施壓，要求美國做出政策讓步。

芮普胡伯曾任拜登政府的白宮國安會議（NSC）東亞事務資深主任，現任戰略諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）合夥人。她出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）座談會時，發表上述言論。

上周通話後，川普發文宣稱進行了一通「非常好的通話」，討論俄烏、芬太尼、農產品等議題，並宣布將訪問北京，同時邀習訪美。儘管川普並未提及台灣，中國官媒卻報導雙方談論台灣議題，習近平向川普闡明北京在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

根據《中央社》報導，芮普胡伯說，這顯示川普期盼與中國達成貿易協議，北京訪問也能夠一切順利，而北京正努力把握這個機會，迫使華府在台灣政策上做出某種改變。

若有任何跡象顯示，川普正準備在台灣議題上讓步，或以某種方式修改美國長期立場，換取與中國達成貿易協議，以及一趟成功的北京行，將是最大的紅色警訊指標。

在南韓釜山的川習會前夕，就有傳言指出，川普考慮將美國立場從「不支持」台獨改為「反對」台獨。芮普胡伯認為，「這種改變將打擊台灣內部士氣，並且衝擊美國同盟關係及外界對美國可信度的看法」，強調這將是她未來數月密切觀察的「紅色警訊指標」。

