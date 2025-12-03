考試寫「中華民國」被扣分！高中生怨：是國家本名　校方急澄清

▲考試寫「中華民國」被扣分！高中生怨：是國家本名。（圖／翻攝Threads）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名高中生日前在社群平台Threads上張貼一張考卷稱，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，只見該學生將正解答案的台灣寫成「中華民國」遭紅筆圈起，引發網友熱議。對此，校方回應，經科內老師認為，考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績，但仍提醒學生應依規填答。

有高中生在Threads上曬出一份的公民考卷，其中一題列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，並以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，讓學生判斷作答。

不過該生因將試題上的台灣寫成中華民國，遭到紅筆圈起扣分，便在網路發文「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，引起熱議。

有網友認為，「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「題目上並無出現中華民國，因此答題上只能選上述六個國家中其中一個」、「題目上寫台灣就是要答台灣，先不論中華民國、台灣的差別與爭論，你這樣寫就是純找碴啊！」

但也有另一派網友力挺學生表示，「台灣只是一個地區不是國家，中華民國才是一個國家，結論：老師 頭殼壞掉」、「沒想到現在學校教育把官方國家名都刪去，好可怕的洗腦教育」、「你是對的！請相信自己，是你的老師有問題，強硬灌輸意識形態已經不適任教師了。」

對此，校方表示，該份試卷為該校第二次定期評量公民科試題，第四部份綜合題第51題至第60題在測驗各個國家經濟指標概念判斷。依照圖表，第55題按正確答案是「台灣」，學生填答「中華民國」。

依該「題組題」已於圖表敘明國家名稱，請學生依表格資訊填答；衡酌學生即將面對學科能力測驗、分科測驗考試等試務，充分理解各該考試規則及考題(含填答選項)是重要學習，因此閱卷老師第一時間依據標準答案先將學生作答圈起並打問號，認為此回答應該也可以，因考量給分公平性（繁星推薦校排名），故將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。

經12月1日閱卷老師與科內老師公同討論第55題答案。科內老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績。

閱卷老師已於12月2日上午於線上成績系統修正該生成績，並預計於12月3日利用上課時，向該班進行說明。不過，校方強調，學校將持續運用各項管道加強宣導，提醒學生應充分閱讀試題說明等並依規填答，避免影響其權益。