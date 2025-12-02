藍白剛擋下1.25兆國防特別預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

▲國民黨、民眾黨25日在立法院程序委員會上投票贊成將行政院版《財劃法》修正草案暫緩列案。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者陶本和／台北報導

立法院2日中午程序委員會處理國民黨團提的第12次會議日程草案時，擔任會議主席的國民黨立委翁曉玲投下關鍵票，讓8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案。隨後，中共自2日下午2時至6時、3日17時至21時，在渤海等部分海域，執行實彈射擊與軍事演習。

國防部擬具的8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案已送至立法院審議，朝野對總統賴清德是否到立法院進行國情報告、採取何種形式仍未有共識，政壇關注該案今是否能在立法院程序委員會排入議程。

不過，程序委員會在中午時分進行表決，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下關鍵一票，最終讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案。民進黨團則批評藍白黨團、翁曉玲阻擋國防，要求出來說清楚。

▼民進黨團2日在程序委員會上舉牌抗議藍白及翁曉玲擋國防預算。（圖／記者蘇靖宸攝）



在此同時，根據中國海事局釋出訊息，在12月2日下午14時至18時，以及12月3日17時至21時，渤海部分海域將進行實彈射擊，警告相關船隻禁止駛入。

根據陸方釋出的座標，位於38-54.3N120-57.0E、38-54.3N121-04.2E、38-48.0N121-04.2E、38-48.0N120-57.0E諸點連線範圍內。位置大約在大連東南向的黃海北部近海區域。

此外，12月2日零時至4日24時，在座標39-50.00N 119-52.50E；39-42.00N 119-52.50E；39-42.00N 120-00.00E；39-50.00N 120-00.00E，在此範圍內執行軍事任務，位置大約在渤海中部偏東、秦皇島東南外海。

另外，12月3日3時至19時在40-50.30N 121-26.17E、40-17.62N 120-58.42E、40-04.07N 120-46.07E、40-11.13N 120-33.73E、40-24.13N 120-46.82E和40-54.45N 121-19.82E諸點連線範圍，位置大約在遼寧外海、渤海東北角，遼東灣北部海域，將進行軍事演習。

▼中共方面2日起在渤海實施實彈射擊。（圖／看台海）

