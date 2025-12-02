1.25兆軍購預算惹議　黃國昌：請賴總統履行承諾來國會「諮詢」

▲民眾黨立法院黨團「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統！！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前先投書《華盛頓郵報》拋出1.25兆的軍購特別預算，接著才召開記者會說明，後續也表態願意到立法院進行國情報告。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（2日）說，「賴總統敢來國會面對這些質疑？」請賴總統履行承諾，來國會就要接受民進黨口中所謂的「諮詢」；他說，審計長人事同意權怎麼做，賴總統來國會就怎麼進行。

黃國昌指出，台灣人民對於強化台灣的自主防衛能力，大家都是支持的，但是看了這麼高額的預算，實際上的執行，產生這樣的現狀，相信大家都想要請問賴總統，在過去這麼高額的預算，花了幾千億東西沒有拿到，不斷延宕不斷跳票。

黃國昌表示，現在總統宣布又要再透過特別預算編列1.25兆進行對美軍事採購，請問賴總統，這次特別預算1.25兆，賴總統敢保證如期交貨嗎？敢保證可以形成即時戰力？敢保證這個高額國防預算支出不會排擠社福支出嗎？對於這些人民心裡大家共同有的疑惑，「請問一下賴總統，2024年總統大選承諾願意來國會報告、接受立委諮詢的賴總統，敢來國會面對這些質疑？」

黃國昌指出，最重要的事情，就是請賴清德總統履行在2024年總統大選政見發表會提出的承諾，「我們要的也是一般人民要的，就是請賴總統履行承諾，來國會就要接受立委的『諮詢』，他們強調是『諮詢』不是『質詢』，沒有關係，就用賴總統所講的諮詢」。

黃國昌說，對審計長的「諮詢」是怎麼進行，就完全依照賴清德總統當初在政見發表會的主張，也是民進黨不斷澄清叫「諮詢」不是「質詢」，在審計長人事同意權的問題時，「諮詢是怎麼做，賴總統來國會我們就怎麼進行」。